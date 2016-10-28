|
28 октября, пятница
|
НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе откроется музей необычной мебели "Диоген"// 28.10.2016
Уже собрано около ста экспонатов.
Фото: https://vk.com/diogenfurniture
9 ноября на четвертом этаже ТЦ «Парус» (улица Трамвайная, 2/3) состоится презентация частного музея необычной мебели «Диоген».
Уже собрано около сотни экспонатов. Копии дизайнерских стульев Panton и Miura, интересные объекты интерьера из всевозможных материалов, детали, изготовленные на 3D принтере и многое другое. Сейчас музей работает как выставочное пространство. Проект запланирован для организации творческой и дизайнерской среды Уфы.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
28.10.2016 // ПУЛЬС
«Роснефть» подала в ФАС заявку о выкупе 100 процентов ПАО «Башнефть»
28.10.2016 // ХРОНОГРАФ
Министр труда Башкирии Ленара Иванова попала в аварию
28.10.2016 // СПОРТ
«Уфа» в четвертьфинале Кубка России сыграет с «Анжи»
28.10.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Возвращение Салавата по приглашению главы Башкирии
28.10.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
На уфимском квартирнике спели одесские песни
28.10.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфимском цирке новое шоу «Гиппопотамус»
5-Я КОЛОНКА
Кандидат экономических наук Рустем Шайахметов рассуждает о том, что важнее - пиво или здоровье нации.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте