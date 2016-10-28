Злата ЗУКОВИЧ

Уже собрано около ста экспонатов.

Фото: https://vk.com/diogenfurniture

9 ноября на четвертом этаже ТЦ «Парус» (улица Трамвайная, 2/3) состоится презентация частного музея необычной мебели «Диоген».

Уже собрано около сотни экспонатов. Копии дизайнерских стульев Panton и Miura, интересные объекты интерьера из всевозможных материалов, детали, изготовленные на 3D принтере и многое другое. Сейчас музей работает как выставочное пространство. Проект запланирован для организации творческой и дизайнерской среды Уфы.