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В уфимских «Облаках» покажут российское фестивальное кино// 28.10.2016
Центр современного искусства «Облака» присоединился к российскому проекту «FilmFestClub»
Центр современного искусства «Облака» стал партнером российского проекта «FilmFestClub», деятельность которого направлена на знакомство зрителей с современным отечественным фестивальным кино. Кураторы проекта задаются целью продемонстрировать широкой аудитории результаты работы молодых кинематографистов. Большинство фильмов в подобранных программах – призеры многочисленных зарубежных и российских фестивалей, - сообщили нам в ЦСИ «Облака»
Первая программа «FilmFestClub», которые смогут посмотреть уфимцы, называется «Этюды о детстве» и будет продемонстрирована в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» 3 ноября.
В программу показа вошли следующие фильмы:
«Листок», режиссер Роман Пожидаев (13 минут)
Жизнь человека – словно листок, трепещущий на ветру. Наступит осень, сорвет ветер пожелтевший листок и унесет его… Так объясняют суть жизни и смерти маленькому Ильгаму, который не хочет, чтобы его дед Хамит умер. Мальчик не хочет мириться с неизбежностью смерти и придумывает свой незатейливый план.
«Большой», режиссер Юрий Солодов (16 минут)
Главному герою фильма исполняется 6 лет. Отец в первый раз отправляет его в магазин за хлебом. Если он пройдет это испытание, то будет считаться Большим.
«Труша», режиссер Эдуард Жолнин (20 минут)
Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о ребятах, живущих в детском доме. Здесь они строят свою систему отношений – очень схожую с той, которую они подсмотрели у взрослых. Но кто-то из детей все же находит в себе силы сопротивляться.
«Манжеты», режиссер Екатерина Устюгова (30 минут)
Из-за нелепой случайности пропавшие манжеты становятся причиной, по которой школьница Оля идет на воровство. Девочка стоит перед выбором - сознаться или скрыть преступление.
«Мы тут не при чем», режиссер Ростислав Смирнягин (22 минуты)
История о мальчишеских шалостях и их последствиях. Как изменят новые обстоятельства понимание жизни и ее ценностей у главных героев? Как отразится пережитое на их будущем?
Первый показ и встреча с режиссером Романом Пожидаевым состоится в 20 часов, второй показ в 23 часа. Возрастное ограничение: 16+
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