В уфимских «Облаках» покажут российское фестивальное кино

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Центр современного искусства «Облака» присоединился к российскому проекту «FilmFestClub»

Центр современного искусства «Облака» стал партнером российского проекта «FilmFestClub», деятельность которого направлена на знакомство зрителей с современным отечественным фестивальным кино. Кураторы проекта задаются целью продемонстрировать широкой аудитории результаты работы молодых кинематографистов. Большинство фильмов в подобранных программах – призеры многочисленных зарубежных и российских фестивалей, - сообщили нам в ЦСИ «Облака»

- «FilmFestClub» – задумывался как сеть независимых площадок в разных городах России, объединяющей различные культурные пространства, где можно было бы посмотреть и обсудить молодое кино, встретиться с его создателями, - рассказывают авторы проекта. - В Год кино нас поддержали читальные залы городских библиотек, арт-кафе, культурные центры. В дискуссионных клубах, кинолекториях зрителей знакомят с подборками фильмов, объединенных в сборники по теме, жанру, стилю.

Первая программа «FilmFestClub», которые смогут посмотреть уфимцы, называется «Этюды о детстве» и будет продемонстрирована в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» 3 ноября.

В программу показа вошли следующие фильмы:

«Листок», режиссер Роман Пожидаев (13 минут)

Жизнь человека – словно листок, трепещущий на ветру. Наступит осень, сорвет ветер пожелтевший листок и унесет его… Так объясняют суть жизни и смерти маленькому Ильгаму, который не хочет, чтобы его дед Хамит умер. Мальчик не хочет мириться с неизбежностью смерти и придумывает свой незатейливый план.

«Большой», режиссер Юрий Солодов (16 минут)

Главному герою фильма исполняется 6 лет. Отец в первый раз отправляет его в магазин за хлебом. Если он пройдет это испытание, то будет считаться Большим.

«Труша», режиссер Эдуард Жолнин (20 минут)

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о ребятах, живущих в детском доме. Здесь они строят свою систему отношений – очень схожую с той, которую они подсмотрели у взрослых. Но кто-то из детей все же находит в себе силы сопротивляться.

«Манжеты», режиссер Екатерина Устюгова (30 минут)

Из-за нелепой случайности пропавшие манжеты становятся причиной, по которой школьница Оля идет на воровство. Девочка стоит перед выбором - сознаться или скрыть преступление.

«Мы тут не при чем», режиссер Ростислав Смирнягин (22 минуты)

История о мальчишеских шалостях и их последствиях. Как изменят новые обстоятельства понимание жизни и ее ценностей у главных героев? Как отразится пережитое на их будущем?

Первый показ и встреча с режиссером Романом Пожидаевым состоится в 20 часов, второй показ в 23 часа. Возрастное ограничение: 16+