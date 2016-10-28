Возвращение Салавата по приглашению главы Башкирии

Алина АЗНАЛИНА

Ведущий тенор возвращается из Екатеринбурга через шесть лет

Фото: Георгий ШИШКИН

Когда шесть лет назад Башкирский государственный театр оперы и балета покинул ведущий тенор, лауреат всяческих конкурсов и государственной молодежной премии им. Ш.Бабича Ильгам Валиев и стал востребованным штатным солистом в Екатеринбургском театре оперы и балета, культурная общественность расценила это как свидетельство огромных проблем в этой сфере.

«Ведущий тенор Ильгам Валиев после полутора десятков лет работы сам ушёл из Башкирского театра оперы и балета, откликнувшись на приглашение Екатеринбургского театра. Там уже год он получил спецприз жюри «Золотой маски» за партию Принца в спектакле «Любовь к трём апельсинам» на музыку Прокофьева», писал тогда "Московский комсомолец в Уфе".

После известий о его возвращении, которые поступили, по иронии судьбы, из татарстанского издания, наш корр. А.Ю. АЗНАЛИНА созвонилась с Ильгамом Валиевым.

- Ильгам, насколько повлияло приглашение Рустэма Закиевича на твое возвращение? Как я понимаю, это случилось во время премьеры «Кармен»?

- Это было не первое пожелание главы нашего региона. До моего отъезда из Уфы он не раз бывал на спектаклях, где я солировал, и с супругой, и сам. И после моего отъезда он неоднократно говорил, чтобы я возвращался.

- Шесть лет в Екатеринбурге…

- Екатеринбургский театр мне дал многое, у него репертуар более выгодный для меня. Но сам город так и не стал мне родным. И здесь оставалась моя семья – я не хотел отрывать моих детей от привычной среды, где они занимаются музыкой, активно участвуют в школьной жизни, участвуют на концертах…

- Тебя звали – но ты не возвращался. Значит, повлияло и что кресло директора занял Ильмар Альмухаметов?

- Конечно. Только что прогремел великолепный Шаляпинский фестиваль, ошеломляюще прошла премьера «Кармен»… Разговор состоялся после премьеры между нами троими, здесь и было принято окончательное решение. С 5 октября вновь в штате нашего театра.

- Писали, что ты с удовольствием уехал бы в Казань, если предложили?

- В Казани мне никогда никто ничего не предлагал. И поэтому все вопросы снимаются.

- Теперь ты у себя дома. Думаешь, надолго?

- Хотелось бы навсегда. Хотелось бы интересный партий, чтобы был свой репертуар. Быстро это не делается, думаю, все будет. Конечно, надеюсь и на краткосрочные гастроли, контракты. Но – ненадолго. Хочу жить дома, работать в родном театре, видеть, как взрослеют мои дети.

- …которые пошли по твоим стопам?..

- Старшая дочь Зухра – студентка II курса вокального отделения Уфимского института искусств. Сын Хайдар с детства снимается в детско-юношеской телестудии «Тамыр», принимает участие во всех ее концертах, снимается в фильмах и передачах. Наш младшенький Искандер в этом году пошел в школу. Он тоже хочет петь, вот начал ходить в студию «Тамыр».

- Мы очень рады за тебя, а еще более, за внимание нашего руководства к своим талантам. И, наверное, в скором времени ждем твоего Салавата Юлаева, по которому уже все соскучились?

- Да, репетируем! Жду всех 16 и 18 декабря!