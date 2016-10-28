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На уфимском квартирнике спели одесские песни// 28.10.2016
В Национальном молодежном театре собрались любители городского романса
Фото: Лилия Муратова
27 октября камерный зал Национального молодежного театра распахнул свои двери для любителей городского романса. На квартирник «Одесские песни» собрались люди разных возрастов: от 10-летних мальчишек до тех, кому уже за 70.
Организаторы встретили гостей квартирным «хлебом и солью»: чай из русского самовара, смородиновое варенье, румяные пирожки с капустой и самое настоящее кошерное вино ушли на ура.
Зал театра на один вечер превратился в уютную кухню, обставленную советской мебелью. Настольные антикварные часы, магнитофон, кухонная утварь времен СССР, камин, красный узорчатый ковер – все создавало атмосферу, во многом похожую на квартирник, где когда-то бывали Виктор Цой и Владимир Высоцкий. А особое настроение одесских вечеров придавали сине-оранжевый свет прожекторов, подвешенный над столом оранжевый абажур, домашние оранжевые тапочки и кое-где в зрительских рядах голубые матроски.
- Сегодня встреча хороших добрых людей по хорошему доброму поводу, - начали свою речь ведущие Константин Бережной и Лариса Сакаева. Известный радиоведущий и соавтор проекта «Квартирник» уверены: «Евреи, шутки и одесские песни неразлучны».
Под бурные аплодисменты зрителей почетный гость квартиры Рамиль Бадамшин поприветствовал всех песней «Заходите к нам на огонек», сыскавшей статус традиционного гимна подобных вечеров. Сразу следом прозвучали песни «В кейптаунском порту» (это русское прочтение хита 30-х «Бай мир бисту шейн», в переводе с идиш - «Для меня ты красива») и «На Дерибасовской снимается кино».
Во время исполнения знакомых композиций лица сентиментальных зрителей расплывались в улыбке, они уходили в приятные воспоминания, и только начавшиеся аплодисменты возвращали их к «одесскому огоньку».
10-летний Чингиз Каранаев из Ишимбая знает наизусть многие произведения любимого исполнителя. На вопрос: «Кем бы ты хотел стать в будущем?» Чингиз без всяких размышлений отвечает: «Таким же музыкантом, как Рамиль».
Вскоре к собравшимся присоединились известная как в республике, так и за ее пределами джазовая певица Ирина Остин и гитарист Анастасия Воровей. Ирина убеждена: «Одесса – это единственный город на земле, в котором с таким огромным обаянием и гармонией сплелись культура и языки».В подарок дорогому зрителю певица исполнила песни «У черного моря» и «Шаланды, полные кефали». Одна за другой они вызвали восторженные аплодисменты.
Не обошлось и без военных песен. «Вечер на рейде» в исполнении Ирины Остин нашел отклик в сердце каждого гостя квартиры. Зрители подпевали и отбивали ритм ногами.
Квартирник завершился на высокой ноте. Весь зал как одно целое исполнил песню «Сердце, тебе не хочется покоя». А беседа с любимыми музыкантами продолжалась еще четверть часа.
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