На уфимском квартирнике спели одесские песни

Лилия МУРАТОВА

В Национальном молодежном театре собрались любители городского романса

Фото: Лилия Муратова

27 октября камерный зал Национального молодежного театра распахнул свои двери для любителей городского романса. На квартирник «Одесские песни» собрались люди разных возрастов: от 10-летних мальчишек до тех, кому уже за 70.

Организаторы встретили гостей квартирным «хлебом и солью»: чай из русского самовара, смородиновое варенье, румяные пирожки с капустой и самое настоящее кошерное вино ушли на ура.

Зал театра на один вечер превратился в уютную кухню, обставленную советской мебелью. Настольные антикварные часы, магнитофон, кухонная утварь времен СССР, камин, красный узорчатый ковер – все создавало атмосферу, во многом похожую на квартирник, где когда-то бывали Виктор Цой и Владимир Высоцкий. А особое настроение одесских вечеров придавали сине-оранжевый свет прожекторов, подвешенный над столом оранжевый абажур, домашние оранжевые тапочки и кое-где в зрительских рядах голубые матроски.

- Сегодня встреча хороших добрых людей по хорошему доброму поводу, - начали свою речь ведущие Константин Бережной и Лариса Сакаева. Известный радиоведущий и соавтор проекта «Квартирник» уверены: «Евреи, шутки и одесские песни неразлучны».

Под бурные аплодисменты зрителей почетный гость квартиры Рамиль Бадамшин поприветствовал всех песней «Заходите к нам на огонек», сыскавшей статус традиционного гимна подобных вечеров. Сразу следом прозвучали песни «В кейптаунском порту» (это русское прочтение хита 30-х «Бай мир бисту шейн», в переводе с идиш - «Для меня ты красива») и «На Дерибасовской снимается кино».

Во время исполнения знакомых композиций лица сентиментальных зрителей расплывались в улыбке, они уходили в приятные воспоминания, и только начавшиеся аплодисменты возвращали их к «одесскому огоньку».

- Здесь все по-настоящему: мы друг друга видим, чувствуем. Есть обратная связь, чего зачастую не хватает на большой сцене. Я понимаю, что мы одно целое, большой слаженный коллектив, в котором много доброй и положительной энергетики, - признается Рамиль Бадамшин.

10-летний Чингиз Каранаев из Ишимбая знает наизусть многие произведения любимого исполнителя. На вопрос: «Кем бы ты хотел стать в будущем?» Чингиз без всяких размышлений отвечает: «Таким же музыкантом, как Рамиль».

Вскоре к собравшимся присоединились известная как в республике, так и за ее пределами джазовая певица Ирина Остин и гитарист Анастасия Воровей. Ирина убеждена: «Одесса – это единственный город на земле, в котором с таким огромным обаянием и гармонией сплелись культура и языки».В подарок дорогому зрителю певица исполнила песни «У черного моря» и «Шаланды, полные кефали». Одна за другой они вызвали восторженные аплодисменты.

Не обошлось и без военных песен. «Вечер на рейде» в исполнении Ирины Остин нашел отклик в сердце каждого гостя квартиры. Зрители подпевали и отбивали ритм ногами.

Квартирник завершился на высокой ноте. Весь зал как одно целое исполнил песню «Сердце, тебе не хочется покоя». А беседа с любимыми музыкантами продолжалась еще четверть часа.