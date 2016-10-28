В Уфимском цирке новое шоу «Гиппопотамус»

Представления с бегемотами пройдут с 29 октября по 4 декабря.

В Уфимском цирке с 29 октября по 4 декабря впервые состоится премьера циркового шоу «Гиппопотамус» под руководством Народного артиста России Тофика Ахундова.

Свое мастерство уфимцам и гостям города покажут многократные лауреаты Международных цирковых фестивалей и конкурсов. В программе – ловкие акробаты, жонглеры на мотоциклах, гимнасты в Рейнских колесах, воздушные гимнасты на ремнях, эквилибристы на вольно стоящей лестнице. Конечно же ни одно цирковое шоу не обходится без животных. В новой программе – грациозные борзые, благородный ньюфаундленд, красивейшие лошади и уникальный аттракцион с участием семи видов дрессированных обезьян.

Гвоздь программы – аттракцион с гиппопотамами: на манеж выйдут сразу три огромных африканских бегемота, каждый из которых весит больше тонны. Эти многотонные артисты с легкостью взберутся на тумбы и лестницы, поиграют в чехарду и станцует вальс!

Это и многое другое ждет вас на арене Уфимского цирка!