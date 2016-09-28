Кристина ДЕЙНЕКО

Для участие в просмотре наличие опыта не обязательно.

Фото: соцсети

В Уфе объявили кастинг для участия в перформансе по мотивам романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". В прошлом году участники театрального представления уже порадовали уфимскую публику новым для башкирской столицы видом спектакля. На протяжении нескольких часов непрофессиональные актеры водили за собой зрителей перформанса. Каждый пришедший мог выбрать, за каким героем романа ему идти.

Сейчас организаторы перформанса предлагают жителям Уфы попробовать себя в роли Воланда, Кота Бегемота, Мастера, Маргариты и других героев романа. Наличие профессионального актерского опыта необязательно.

28 и 29 сентября в 20:00 в "Огнях Уфы" (Колизео) пройдет кастинг на мужские и женские роли. Показ перформанса запланирован на 30 октября.