В Уфе появился памятник геодезистам

27.09.2016

Школа молодого журналиста Башкирии открыла новый сезон В БГПУ прошло первое занятие для слушателей этого года

27.09.2016

Уфимец составил рекордную родословную На построение генеалогического древа ушло 20 лет

27.09.2016

Литинститут им.Горького запускает учебную программу с Фондом имени Мустая Карима Ректор вуза Алексей Варламов рассказал об этом в Уфе на встрече с выпускниками института

26.09.2016

В Уфу приехали «Легенды Африки» Гвоздь цирковой программы – четыре белых льва, которых осталось всего около 300 особей в мире