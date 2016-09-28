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28 сентября, среда
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Аксаковский праздник: гуляния на Софьюшкиной аллее, мастер-классы и творческий вечер// 28.09.2016
Он продлится с 29 сентября по 2 октября.
Фото: Администрация города
XXVI Международный Аксаковский праздник стартует завтра, 29 сентября, в башкирской столице. Участники возложат цветы к памятнику Аксакова на Пушкинской аллее, пройдут традиционные народные гуляния на Софьюшкиной аллее, Аксаковский бал и торжественный Аксаковский вечер.
Праздничная программа обширная. 29 сентября в 12:00 часов в Детско-юношеском центре «Салям» пройдут мастер-класс для учащихся центра и интерактивная программа для детей «Аленький цветочек». В 18 часов в Мемориальном доме-музее С.Т. Аксакова состоится музыкальный вечер и мастер-класс с пианистом Владимиром Рябчиковым. В 19:00 начнется показ мюзикла «Аленький цветочек», посмотреть можно в Государственном Концертном зале «Башкортостан».
30 сентября в 16:30 на Софьюшкиной аллее начнутся народные гуляния. Программу продолжит театрализованое представление на площади перед Башкирским государственным театром оперы и балета и Аксаковский вечер в Аксаковском Народном Доме.
1 октября 2016 года праздничные мероприятия пройдут в Белебеевском, Кармаскалинском и Уфимском районах.
Более подробный план мероприятий можно посмореть на сайте городской мэрии.
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