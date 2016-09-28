Кристина ДЕЙНЕКО

Работа Раифа Бадыкова носит название "Мать-земля".

Фото: Раиф Бадыков

Фотограф Раиф Бадыков стал одним из финалистов конкурса Русского географического общества «Самая красивая страна». Его работа "Мать-земля" стала одной из 200 лучших снимков. Всего было прислано более 110 тысяч фотографий. Уфимец сделал карточку во время поездки в Зианчуринский район.



Согласно положению конкурса, фотография, которая наберет больше всего голосов, получит победу в номинации «Приз зрительских симпатий». Проголосовать за Раифа Бадыкова можно на сайте photo.rgo.ru Работа находится в разделе «Галерея» («2016. НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ»), номинация «Самая красивая страна. Пейзаж».