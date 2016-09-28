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Уфимский фотограф вышел в финал конкурса "Самая красивая страна"// 28.09.2016
Работа Раифа Бадыкова носит название "Мать-земля".
Фото: Раиф Бадыков
Фотограф Раиф Бадыков стал одним из финалистов конкурса Русского географического общества «Самая красивая страна». Его работа "Мать-земля" стала одной из 200 лучших снимков. Всего было прислано более 110 тысяч фотографий. Уфимец сделал карточку во время поездки в Зианчуринский район.
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