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Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин отказался продюсировать Земфиру// 28.08.2016
Музыкант рассказал, как он познакомился с уфимской артисткой в 1998 году.
Фото: commons.wikimedia.org
В 1998 году лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин познакомился с творчеством уфимской певицы Земфиры. Об этом музыкант рассказал в день 40-летия артистки. И так, в 98 году продюсер группы «Чайф» Дмитрий Гройсман поставил Владимиру кассету с записями молодой Земфиры из Уфы. Шахрин внимательно прослушал композиции и отказался продюсировать исполнительницу. Свое решение он объяснил тем, что девушка профессионал и раскрутка ей не нужна. Стоит отметить, что буквально через пару лет Земфира стала мегапопулярной и не только в России, но и за пределами страны. Владимир Шахрин поздравил коллегу с днем рождения и пожелал ей оставаться такой же талантливой.
В 1998 году лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин познакомился с творчеством уфимской певицы Земфиры. Об этом музыкант рассказал в день 40-летия артистки. И так, в 98 году продюсер группы «Чайф» Дмитрий Гройсман поставил Владимиру кассету с записями молодой Земфиры из Уфы. Шахрин внимательно прослушал композиции и отказался продюсировать исполнительницу. Свое решение он объяснил тем, что девушка профессионал и раскрутка ей не нужна.
Стоит отметить, что буквально через пару лет Земфира стала мегапопулярной и не только в России, но и за пределами страны. Владимир Шахрин поздравил коллегу с днем рождения и пожелал ей оставаться такой же талантливой.
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