Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин отказался продюсировать Земфиру

В 1998 году лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин познакомился с творчеством уфимской певицы Земфиры. Об этом музыкант рассказал в день 40-летия артистки. И так, в 98 году продюсер группы «Чайф» Дмитрий Гройсман поставил Владимиру кассету с записями молодой Земфиры из Уфы. Шахрин внимательно прослушал композиции и отказался продюсировать исполнительницу. Свое решение он объяснил тем, что девушка профессионал и раскрутка ей не нужна.

Стоит отметить, что буквально через пару лет Земфира стала мегапопулярной и не только в России, но и за пределами страны. Владимир Шахрин поздравил коллегу с днем рождения и пожелал ей оставаться такой же талантливой.