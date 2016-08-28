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"Владимир Спиваков приглашает..." на Час Чаплина

Кристина ДЕЙНЕКО // 28.08.2016
Проект "Огни большого города" пройдет в Уфе с 14 по 16 сентября.

В Уфе состоится второй фестиваль "Владимир Спиваков приглашает…". Он откроется проектом Час Чаплина "Огни большого города". Все три дня, с 14 по 16 сентября, дирижёром будет сам маэстро Владимир Спиваков. В концерте примут участие: Национальный филармонический оркестр России, виолончелист Рустем Хамидуллин, лауреат конкурса скрипачей В. Спивакова — Даниэль Лозакович, он сыграет совместно с уфимцем Рустемом Хамидуллиным. Кроме того, на сцене выступят: молодой российский пианист Александр Малофеев, российский оперный певец (баритон) – Василий Ладюк, он является ведущим солистом Московского Театра "Новая Опера". 

14 сентября состоится открытие фестиваля, начало положит кино-музыкальный проект Час Чаплина "Огни большого города". Первый раз слушатели и зрители увидели его в 2009 году. 

- "Час Чаплина" – это уникальный мультимедийный проект, объединяющий в себе киносеанс и симфонический концерт. На один вечер зрители смогут окунуться в атмосферу немого кино 30-х годов прошлого века. Мне захотелось сделать такой проект, и я его сделал, – говорит маэстро Владимир Спиваков.  

Музыкальный фестиваль пройдет в ГКЗ "Башкортостан".

 

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