В Уфе состоится второй фестиваль "Владимир Спиваков приглашает…". Он откроется проектом Час Чаплина "Огни большого города". Все три дня, с 14 по 16 сентября, дирижёром будет сам маэстро Владимир Спиваков. В концерте примут участие: Национальный филармонический оркестр России, виолончелист Рустем Хамидуллин, лауреат конкурса скрипачей В. Спивакова — Даниэль Лозакович, он сыграет совместно с уфимцем Рустемом Хамидуллиным. Кроме того, на сцене выступят: молодой российский пианист Александр Малофеев, российский оперный певец (баритон) – Василий Ладюк, он является ведущим солистом Московского Театра "Новая Опера".

14 сентября состоится открытие фестиваля, начало положит кино-музыкальный проект Час Чаплина "Огни большого города". Первый раз слушатели и зрители увидели его в 2009 году.

- "Час Чаплина" – это уникальный мультимедийный проект, объединяющий в себе киносеанс и симфонический концерт. На один вечер зрители смогут окунуться в атмосферу немого кино 30-х годов прошлого века. Мне захотелось сделать такой проект, и я его сделал, – говорит маэстро Владимир Спиваков.