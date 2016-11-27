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В Уфе священник пишет иллюстрации к сказкам и поет патриотические песни// 27.11.2016
Медиакорсеть продолжает серию публикаций о героях проекта Прогрессоры 24
Протоиерей Виктор Иванов Свято-Пантелеймоновского храма Уфы – личность в городе достаточно известная, причем не только в кругу верующих людей. Так произошло потому, что он достаточно сильно выделяется на фоне многих других священнослужителей. Он много лет руководит военно-патриотическим клубом, учит детей рукопашному бою. Пишет стихи, поёт, рисует. Активно ведёт социальные сети и общается со СМИ, и не только по религиозным вопросам. Вся его жизнь – резко отрицательный ответ всем стереотипам о священниках. И при этом он консерватор, строг и последователен в сохранении традиционных ценностей.
Вечером, минут за 40 до начала тренировки священник Виктор Иванов страется уделить некоторое время для своих увлечений. Их у него немало. Приняв священнический сан, он остался интересным, творческим человеком. В свободное время он пишет стихи, поет и рисует картины. На работе делать это не получается, постоянно что-тот отвлекает, но сегодня ему удается выделить для этого несколько минут.
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