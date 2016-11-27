В Уфе священник пишет иллюстрации к сказкам и поет патриотические песни

Наталья КУЗНЕЦОВА

Медиакорсеть продолжает серию публикаций о героях проекта Прогрессоры 24

Протоиерей Виктор Иванов Свято-Пантелеймоновского храма Уфы – личность в городе достаточно известная, причем не только в кругу верующих людей. Так произошло потому, что он достаточно сильно выделяется на фоне многих других священнослужителей. Он много лет руководит военно-патриотическим клубом, учит детей рукопашному бою. Пишет стихи, поёт, рисует. Активно ведёт социальные сети и общается со СМИ, и не только по религиозным вопросам. Вся его жизнь – резко отрицательный ответ всем стереотипам о священниках. И при этом он консерватор, строг и последователен в сохранении традиционных ценностей.

Вечером, минут за 40 до начала тренировки священник Виктор Иванов страется уделить некоторое время для своих увлечений. Их у него немало. Приняв священнический сан, он остался интересным, творческим человеком. В свободное время он пишет стихи, поет и рисует картины. На работе делать это не получается, постоянно что-тот отвлекает, но сегодня ему удается выделить для этого несколько минут.

Сейчас в работе - иллюстрации для православной сказки, которую написала одна из активисток военно-патриотического объеднения "Александр Невский". По сюжету брат и сестра идут в лес и внезапно попадают в прошлое, где сталкиваются с различными сложностями. В результате всех этих испытаний мальчик, изначально аморфная жертва социальных сетей, становится настоящим мужчиной. А грубая девочка-мальчик становится прекрасной женственной и скромной девушкой.

Отец Виктор показывает автору сказки свои уже готовые иллюстрации, она сегодня пришла к ему на встречу. У нее претензий нет, но сам художник недоволен.

- Нет, здесь совсем не то получилось, мальчик не такой какой надо, - самокритично замечает отец Виктор.

Еще отец Виктор играет и гитаре и поет, чаще всего патриотичные песни - о любви к Родине и долге перед ней. Стремление к творчеству, похоже в нем постоянно. И он также считает, что к творчеству должен стремиться каждый.

- Сейчас, напрмер, детям,активно внедряется в сознание, что если он соврешил суицид, то он герой, - говорит присутствующим отец Виктор. - А в чем тут героизм? Пусть он для Родины что-то сделает, пусть творчески себя проявит, пусть рисует, поет, вот чем надо гордиться и к чему стреимиться. И давайте работать в этом плане с нашими детьми. Вот чему мы должны их учить.