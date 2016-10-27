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Жилье бизнес-класса в Зеленой роще стало доступнее// 27.10.2016
Сегодня все больше уфимцев имеют возможность стать обладателями жилья бизнес-класса.
Панорамное остекление квартир, просторные парадные с высокими потолками, бесшумные скоростные лифты, а также места для хранения спортивного инвентаря и заботливый консьерж – сегодня все больше уфимцев имеют возможность стать счастливыми владельцами жилья настоящего бизнес-класса.
Жилой комплекс «Эрмитаж», строящийся в одном из самых востребованных микрорайонов города – Зеленой роще, - это современный и продуманный дом класса «бизнес», достоинства которого смогут оценить все члены большой и дружной семьи.
Несмотря на высочайшее качество строительства и новаторские инженерные решения, которые включают в себя видеодомофон с системой контроля доступа, лучевую разводку инженерных сетей, а также практичные и эстетичные вентилируемые фасады, уже сегодня квартиру в ЖК «Эрмитаж» можно купить от 1 890 000 руб. Также для будущих новоселов доступна ипотека без первого взноса[1] от ведущих банков страны, а также программа трейд-ин[2], которая позволяет частично оплатить новое жилье своей квартирой или автомобилем. Особого внимания требует устройство придомовой территории жилого комплекса: дети будут в восторге от спортивных площадок и прогулочных дорожек, а их родители будут спокойны за них благодаря круглосуточному видеонаблюдению и собственной огороженной территории.
Застройщик ЖК «Эрмитаж» - группа компаний «Госстрой» - является одним им ведущих девелоперов Башкортостана, который входит в ТОП-3 строительных компаний нашего региона, а также в ТОП-150 крупнейших застройщиков России.
Подробнее информацию о ЖК «Эрмитаж» узнавайте на его сайте , а также в офисе продаж по адресу: 50 лет СССР, 2 и по многоканальным телефонам в Уфе: 8 (347) - 246-70-70 или 246-80-80.
[1] Кредит предоставляет ООО «ГосИпотека» на покупку жилого помещения в рамках специальной программы кредитования «Ипотека с государственной поддержкой». Процентная ставка за пользование кредитом составляет 11,75% годовых. Предложение не является офертой.
[2] Прием автомобиля/недвижимости в зачет приобретаемой недвижимости в строящемся объекте «Литер3». Проектная декларация на сайте www.gosstroy.info. Застройщик ООО «Городские проекты». Заключение договора участия в долевом строительстве жилья. Предложение не является офертой.
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