В Башкирии 11-летний мальчик спас малышку, выпавшую из окна

Злата ЗУКОВИЧ

Школьник храбро поймал девочку, летящую из окна квартиры.

Фото: Srgazeta.ru

Как сообщает Srgazeta.ru, одиннадцатилетний Ярослав Адоньев, который живет с бабушкой и сестрами в поселке Строймаш в Стерлитамаке, совершил весной героический поступок и недавно решил рассказать о нем.

В апреле 2016 года Ярослав ждал на улице друзей. Звал их и смотрел наверх в сторону квартир. Заметил, что на втором этаже открыто окно, а к распахнутой створке прислонилась маленькая девочка, которой на вид было чуть больше года.

– Я её заметил и сразу понял: что-то плохое может произойти, – делится впечатлениями Ярослав. – Смотрю, она всё ближе к краю подходит, ну и я приближаюсь. Только подумал – как ловить, а она уже летит. Руки успел подставить и упал под её весом. Девочка сильно плакала от испуга, да и я в шоке был, ничего не чувствовал.

Это осенью героический мальчишка пошел в пятый класс. Ему очень нравятся уроки математики и физкультуры. Он спас жизнь малышке, потому что оказался в нужном месте в нужное время и поспешил на помощь, отделавшись царапинами на локтях и коленках. Годовалое дитя почти не пострадало.