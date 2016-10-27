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В Башкирии 11-летний мальчик спас малышку, выпавшую из окна// 27.10.2016
Школьник храбро поймал девочку, летящую из окна квартиры.
Фото: Srgazeta.ru
Как сообщает Srgazeta.ru, одиннадцатилетний Ярослав Адоньев, который живет с бабушкой и сестрами в поселке Строймаш в Стерлитамаке, совершил весной героический поступок и недавно решил рассказать о нем.
В апреле 2016 года Ярослав ждал на улице друзей. Звал их и смотрел наверх в сторону квартир. Заметил, что на втором этаже открыто окно, а к распахнутой створке прислонилась маленькая девочка, которой на вид было чуть больше года.
– Я её заметил и сразу понял: что-то плохое может произойти, – делится впечатлениями Ярослав. – Смотрю, она всё ближе к краю подходит, ну и я приближаюсь. Только подумал – как ловить, а она уже летит. Руки успел подставить и упал под её весом. Девочка сильно плакала от испуга, да и я в шоке был, ничего не чувствовал.
Это осенью героический мальчишка пошел в пятый класс. Ему очень нравятся уроки математики и физкультуры. Он спас жизнь малышке, потому что оказался в нужном месте в нужное время и поспешил на помощь, отделавшись царапинами на локтях и коленках. Годовалое дитя почти не пострадало.
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