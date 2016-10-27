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В Башкирии появилась «Страна поэзии»// 27.10.2016
25 октября в Уфе состоялся финал регионального конкурса чтецов.
Фото: Лилия Муратова
По словам организаторов, за время конкурса было подано более 200 заявок, а в финал прошли 150 участников.
Основная тематика выступлений была посвящена Великой отечественной войне, любовной лирике, а также красоте родного края. Участники читали стихи на русском, башкирском и татарском языках.
Цветаевские строчки декламировала Эльза Галимзянова, школьница татарской гимназии № 65 города Уфы:
- Вчера ещё в глаза глядел,
- Это произведение я выучила год назад, и все это время оно теплилось во мне, - поделилась Эльза. - Я очень рада, что смогла поделиться им с такой большой аудиторией.
А уфимка Зухра Зиннатуллина читала собственные стихи:
- Здесь возраст ни при чём, поверь,
- Для меня важно донести до зрителя свои мысли и чувства так, чтобы человек после моего выступления задумался и сделал для себя какие-то выводы, - призналась Зухра.
Жюри оценивало участников в двух возрастных категориях: от 16 до 19 и от 20 до 23 лет.
- Сказительское мастерство предполагает умение словом доносить информацию, передавать чувства и ту атмосферу, которая царит в произведении. Отрадно, что участники читают стихи отечественных авторов на разных языках, приобщаются к поэзии и художественному слову, - прокомментировала конкурс член жюри, поэтесса, заведующий отделом литературы и культуры газеты «Башкортостан» Лариса Абдуллина.
Конкурс прошел в рамках проекта по гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи Лиги молодёжной политики РБ совместно с министерствами культуры, молодёжной политики и спорта и Молодёжной общественной палатой при башкирском парламенте.
Награждение победителей и призеров пройдет в ноябре.
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