В Башкирии появилась «Страна поэзии»

Лилия МУРАТОВА

25 октября в Уфе состоялся финал регионального конкурса чтецов.

Фото: Лилия Муратова

По словам организаторов, за время конкурса было подано более 200 заявок, а в финал прошли 150 участников.

Основная тематика выступлений была посвящена Великой отечественной войне, любовной лирике, а также красоте родного края. Участники читали стихи на русском, башкирском и татарском языках.

Цветаевские строчки декламировала Эльза Галимзянова, школьница татарской гимназии № 65 города Уфы:

- Вчера ещё в глаза глядел,

А нынче - всё косится в сторону!

Вчера еще до птиц сидел,-

Всё жаворонки нынче - вороны!



Я глупая, а ты умен,

Живой, а я остолбенелая.

О, вопль женщин всех времен:

"Мой милый, что тебе я сделала?!"…

- Это произведение я выучила год назад, и все это время оно теплилось во мне, - поделилась Эльза. - Я очень рада, что смогла поделиться им с такой большой аудиторией.

А уфимка Зухра Зиннатуллина читала собственные стихи:

- Здесь возраст ни при чём, поверь,

И в двадцать можно стать счастливым!

Чтоб в сорок не захлопнуть дверь

И крылья не сложить под ливнем.

- Для меня важно донести до зрителя свои мысли и чувства так, чтобы человек после моего выступления задумался и сделал для себя какие-то выводы, - призналась Зухра.

Жюри оценивало участников в двух возрастных категориях: от 16 до 19 и от 20 до 23 лет.

- Сказительское мастерство предполагает умение словом доносить информацию, передавать чувства и ту атмосферу, которая царит в произведении. Отрадно, что участники читают стихи отечественных авторов на разных языках, приобщаются к поэзии и художественному слову, - прокомментировала конкурс член жюри, поэтесса, заведующий отделом литературы и культуры газеты «Башкортостан» Лариса Абдуллина.

Конкурс прошел в рамках проекта по гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи Лиги молодёжной политики РБ совместно с министерствами культуры, молодёжной политики и спорта и Молодёжной общественной палатой при башкирском парламенте.

Награждение победителей и призеров пройдет в ноябре.