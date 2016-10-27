Башкирские заповедники вошли в десятку самых популярных России

Злата ЗУКОВИЧ

"Шульган-Таш" и "Кандры-Куль" вошли в десятку наиболее популярных заповедников России.

Фото: Кристина Дейнеко

Согласно исследованию рынка экологического туризма в России, который провело аналитическое агентство Турстат, в ТОП-10 самых популярных природных парков страны вошел национальный парк «Кандры-Куль». Он оказался на седьмом месте после таких национальных природных парков, как «Лосиный остров», «Сочинский», «Прибайкальский» и других.

В летний сезон 2016 года национальный парк «Кандры-Куль», который расположен в Туймазинском районе Башкирии, посетило почти 100 тысяч человек.

Башкирский заповедник "Шульган-Таш" также вошел в десятку популярных у туристов биосферных заповедников России.