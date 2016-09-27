Школа молодого журналиста Башкирии открыла новый сезон

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

В БГПУ прошло первое занятие для слушателей этого года

Школа молодого журналиста (ШМЖ) Башкирии открыла новый сезон. На базе Башкирского государственного педагогического университета им. М.Акмуллы прошло первое занятие нового набора участников. О своих впечатлениях от первого занятия для нашего сайта написала новый слушатель ШМЖ Ксения Герцен:

«За время обучения, ребятам предстоит многому научиться. Лекции, мастер-классы известнейших медиа-менеджеров, практикующих журналистов и руководителей пресс-служб госорганов республики, семинары и журналистские игры, дискуссии и творческие конкурсы – обучение обещает быть интересным. Однако, кроме теоретической части планируются экскурсии в редакции газет, журналов, Интернет-изданий, на телевидение и радио, участие в пресс-конференциях и различных мероприятиях».

Поздравить новый набор пришли выпускники Школы молодого журналиста, поделившись впечатлениями о своем обучении и рассказав «маленькие секреты», необходимые каждому журналисту.

Стоит отметить, что участниками Школы молодого журналиста стали как начинающие журналисты и корреспонденты студенческих СМИ, студенты филологических факультетов, так и студенты всех специальностей, которые мечтают стать журналистами.

- У меня нет специального журналистского образования, поэтому я знаю, какие сложности могут возникать у человека, который решил посвятить себя журналистике, понимаю, как необходима бывает поддержка, особенно тем, кто хочет быть журналистом, но не знает, с чего начать — рассказала основатель Школы молодого журналиста РБ Елена Арямнова.

Завершилось первое занятие в ШМЖ совместным фотографированием.