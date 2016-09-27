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Школа молодого журналиста Башкирии открыла новый сезон// 27.09.2016
В БГПУ прошло первое занятие для слушателей этого года
Школа молодого журналиста (ШМЖ) Башкирии открыла новый сезон. На базе Башкирского государственного педагогического университета им. М.Акмуллы прошло первое занятие нового набора участников. О своих впечатлениях от первого занятия для нашего сайта написала новый слушатель ШМЖ Ксения Герцен:
Поздравить новый набор пришли выпускники Школы молодого журналиста, поделившись впечатлениями о своем обучении и рассказав «маленькие секреты», необходимые каждому журналисту.
Стоит отметить, что участниками Школы молодого журналиста стали как начинающие журналисты и корреспонденты студенческих СМИ, студенты филологических факультетов, так и студенты всех специальностей, которые мечтают стать журналистами.
Завершилось первое занятие в ШМЖ совместным фотографированием.
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