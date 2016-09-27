Уфимец составил рекордную родословную

Константин КЛИМОВ

На построение генеалогического древа ушло 20 лет

Как сообщает «Пятый канал» родословная, составленная уфимским медиком Петром Петровым, насчитывает более 68 тысяч фамилий. На работу над ней ушло более 20 лет. Чтобы дойти до 11 колена ему пришлось много времени провести в уфимских архивах и несколько раз съездить в Москву.

Началось всё с изучения истории родной деревни Николаевка в Кармаскалинском районе Башкирии. Сейчас он дошёл до 17 века и выяснил, что именно его родственники были основателями Николаевки. Были и сюрпризы, так ему удалось установить родство со знаменитостями. Актёры Владимир Стеклов и Елена Драпеко, художница Прасковья Корина, поэты Константин Иванов и Яков Ухсай, оказались родственниками Петрова.