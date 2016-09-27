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Литинститут им.Горького запускает учебную программу с Фондом имени Мустая Карима// 27.09.2016
Ректор вуза Алексей Варламов рассказал об этом в Уфе на встрече с выпускниками института
26 сентября в Национальной библиотеке им.А.З.Валиди состоялась встреча ректора Литературного института имени А.М.Горького Алексея Варламова с выпускниками этого института.
В ходе встречи ректор вуза рассказал, что институт совместно с Фондом имени Мустая Карима в октябре – декабре этого года проводит литературный конкурс для юных литераторов – переводчиков, посвященный столетию со дня рождения народного поэта Башкортостана. По его итогам, лауреаты получат право льготного зачисления на учебную программу для переводчиков с национальных языков при Литературном институте в Москве.
Фонд имени Мустая Карима был основан в июле 2013 года дочерью народного поэта Башкортостана Альфией Каримовой. Деятельность фонда направлена на поддержку башкирской культуры, языка и литературы за счет организации просветительских программ и издательской деятельности.
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