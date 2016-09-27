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Литинститут им.Горького запускает учебную программу с Фондом имени Мустая Карима

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 27.09.2016
Ректор вуза Алексей Варламов рассказал об этом в Уфе на встрече с выпускниками института

26 сентября в Национальной библиотеке им.А.З.Валиди состоялась встреча ректора Литературного института имени А.М.Горького Алексея Варламова с выпускниками этого института.

В ходе встречи ректор вуза рассказал, что институт совместно с Фондом имени Мустая Карима в октябре – декабре этого года проводит литературный конкурс для юных литераторов – переводчиков, посвященный столетию со дня рождения народного поэта Башкортостана. По его итогам,  лауреаты получат право льготного зачисления на учебную программу для переводчиков с национальных языков при Литературном институте в Москве.

- Счастлив, что, благодаря руководству фонда, впервые более чем за четверть века нам удалось возродить эту программу, - отметил Алексей Варламов. - Уверен, нам удастся создать достойную учебную платформу, которая позволит сберечь литературное наследие башкирской культуры. Сделать его доступным широкому кругу читателей, независимо от их национальной принадлежности.

Фонд имени Мустая Карима был основан в июле 2013 года дочерью народного поэта Башкортостана Альфией Каримовой. Деятельность фонда направлена на поддержку башкирской культуры,  языка и литературы за счет организации просветительских программ и издательской деятельности.

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