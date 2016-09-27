Алексей Кортнев отметит день рождения рок-оперой «Акбузат»

27.09.2016

Литинститут им.Горького запускает учебную программу с Фондом имени Мустая Карима Ректор вуза Алексей Варламов рассказал об этом в Уфе на встрече с выпускниками института

26.09.2016

В Уфу приехали «Легенды Африки» Гвоздь цирковой программы – четыре белых льва, которых осталось всего около 300 особей в мире

24.09.2016

Башкирский художник стал героем федерального телешоу Заслуженный художник Башкирии Салават Гилязетдинов принял участие в программе «Идеальный ремонт»

20.09.2016

В Уфе пройдет первая Digital-конференция На ней можно будет встретиться с коллегами по цеху и узнать много новых кейсов.