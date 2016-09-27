|
27 сентября, вторник
|
НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Алексей Кортнев отметит день рождения рок-оперой «Акбузат»// 27.09.2016
В Башкирской столице артист отметит свой 50-летний юбилей
Фото: www.kino-teatr.ru
Артист Алексей Кортнев приедет в Уфу в первой половине октября, сообщает интернет-портал Likes. Музыкант собирается организовать премьерные показы своей новой рок-оперы «Акбузат». Кроме того, Алексею Кортневу 12 октября исполнится 50 лет, поэтому свой юбилей он встретит на башкирской земле.
Рок-опера пройдет в Русском драматическом театре 15, 16 и 17 октября. Сейчас труппа тетра готовиться к премьере. Организаторы обещают не только множество спецэффектов, но и мощный звук, и отличную хореографию.
Артистов готовит хореограф Александр Пепеляев и режиссёр Михаил Рабинович. Постановка реализуется на грант главы Башкортостана.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
27.09.2016 // ПЕРСОНА
Валерий Трофимов пообещал журналистам, что горсовет станет более открытым
27.09.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Единорос, либерал-демократ и коммунист стали вице-спикерами
27.09.2016 // СЕГО ДНЯ
Судьба уфимского мэра решится 19 октября
27.09.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Алексей Кортнев отметит день рождения рок-оперой «Акбузат»
27.09.2016 // СЕГО ДНЯ
Депутаты горсовета Уфы избрали Валерия Трофимова председателем
27.09.2016 // СЕГО ДНЯ
Уфа превратилась в "туманный Альбион"
21.09.2016 // ПОЛЕЗНО
Где в Уфе едят VIPы?
5-Я КОЛОНКА
Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева вспоминает гастроли Вахтанговского театра.
Вопрос дня
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте