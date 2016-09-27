Уфимцы поделятся любимыми книгами

Кристина ДЕЙНЕКО

В интернете проходит книжный флэш-моб.

Фото: www.startwish.ru

В интернете проходит книжный флэш-моб. Участие в нем может принят каждый желающий. Смысл акции в том, что тот, кто любит читать, получает адрес неизвестного ему человека и отправляет ему свое любимое произведение. В свою очередь он тоже получает книгу от незнакомого книгомана.

- Внимание всем книгочеям, книголюбам и библиофилам! Нам нужно как минимум 6 человек для реализации программы книгообмена. Вы можете находиться в любой точке земного шара – чем дальше мы друг от друга, тем интереснее! Всё, что нужно сделать – купить свою любимую книгу и отправить её определенному человеку. Вы, в свою очередь, получите примерно 36 книг на свой адрес, - говорится в сообщении.

Принять участие в акции просто, достаточно разместить подобный пост в любой социальной сети.