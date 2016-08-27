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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Брайан Мэй из группы Queen поздравил Земфиру с днем рождения// 27.08.2016
Он рассказал о том, что мечтает поработать с ней.
Британский рок-музыкант, гитарист группы Queen Брайан Мэй поздравил с днем рождения известную рок-певицу Земфиру. Он пожелал ей «чудесного нового десятилетия» и рассказал о том, что мечтает порабоать в с ней.
Напомним, что вчера наша известная землячка праздновала свой 40-летний юбилей.
Поздравление вы можете увидеть своими глазами:
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