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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

Брайан Мэй из группы Queen поздравил Земфиру с днем рождения

// 27.08.2016
Он рассказал о том, что мечтает поработать с ней.

Британский рок-музыкант, гитарист группы Queen Брайан Мэй поздравил с днем рождения известную рок-певицу Земфиру. Он пожелал ей «чудесного нового десятилетия» и рассказал о том, что мечтает порабоать в с ней.

Напомним, что вчера наша известная землячка праздновала свой 40-летний юбилей.

Поздравление вы можете увидеть своими глазами:

 

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