Преподаватель из Уфы предложила Путину поставить памятник учителю

Разиф АБДУЛЛИН

Лиза Агадуллина сказала это во время своего награждения почетным званием «Народный учитель России».

Фото: youtube.com

Вчера, 26 января, президент России Владимир Путин вручил государственные награды и документы о присвоении почётных званий более чем тридцати россиянам за выдающиеся достижения в науке, культуре, медицине, производственной и наставнической деятельности. Среди приглашенных была и уфимка Лиза Агадуллина. Преподаватель уфимского лицея № 42 была удостоена звания «Народный учитель России».

Поздравляя собравшихся с высокими наградами, Владимир Путин сказал:

- За каждым – уникальная личность, талант, упорный труд. Вы с честью идёте по своему жизненному пути, и результаты, которых вы сумели добиться, способствуют успешному развитию нашей страны. Я искренне благодарю вас и поздравляю с заслуженными наградами. Желаю вам здоровья, благополучия и новых достижений.

Учитель химии Лиза Агадуллина во время своего награждения рассказала о себе:

- Я в школе работаю с 1959 года, 57 лет. Последние 20 лет работаю в двух школах. Главной целью у меня всегда была – готовить, воспитывать личность. И я старалась своих учеников воспитывать порядочными, умными, творчески работающими и добрыми. И я к этому стремилась. Вы знаете – живого учителя ни одна умная машина не заменит.

И закончила свое выступление предложением поставить в столице России памятник учителю:

- У нас в республике в двух местах – в Мелеузовском районе и в городе Стерлитамак – есть прекрасные памятники учителю. Как бы хотелось увидеть в столице тоже прекрасный памятник учителю, учителю именно начальных классов, мудрому учителю, с его добрыми, красивыми детьми!