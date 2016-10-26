В Уфе инвалиды подготовили комедию для зрителей

Злата ЗУКОВИЧ

Спектакль пройдет в доме творчества инвалидов.

Фото: uspeschnay.ru

В эту субботу, 29 октября, в 18:00 в Уфе состоится премьера комедийной мелодрамы «Ненормальная» инклюзивного народного художественного театра «Статус» Башкирского республиканского отделения Общероссийской общественной организации «Факел». Спектакли покажут в Республиканском доме творчества инвалидов 29 и 30 октября, 13, 19, 20 и 27 ноября по адресу улица Кустарная, 17.

Спектакль по пьесе Надежды Птушкиной поставила худрук и режиссер театра, а также исполнительница главной роли, лауреат международных и всероссийских конкурсов Гюзель Давлетова.