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26 октября, среда
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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе инвалиды подготовили комедию для зрителей// 26.10.2016
Спектакль пройдет в доме творчества инвалидов.
Фото: uspeschnay.ru
В эту субботу, 29 октября, в 18:00 в Уфе состоится премьера комедийной мелодрамы «Ненормальная» инклюзивного народного художественного театра «Статус» Башкирского республиканского отделения Общероссийской общественной организации «Факел». Спектакли покажут в Республиканском доме творчества инвалидов 29 и 30 октября, 13, 19, 20 и 27 ноября по адресу улица Кустарная, 17.
Спектакль по пьесе Надежды Птушкиной поставила худрук и режиссер театра, а также исполнительница главной роли, лауреат международных и всероссийских конкурсов Гюзель Давлетова.
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