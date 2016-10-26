В Уфе дети с синдромом Дауна посадят кедровую аллею

Злата ЗУКОВИЧ

В этом им помогут волонтеры проекта «Чистая Уфа».

Фото: ru.wikipedia.org

29 октября в Уфе состоится экологическая акция проекта социальной адаптации людей с синдромом Дауна «Best Buddies». Ребята с синдромом Дауна вместе с волонтерами будут сажать кедровую аллею у татарского театра «Нур».

Подопечные региональной организации родителей детей с синдромом Дауна «СоДействие в РБ» и волонтеры «Чистой Уфы» ежемесячно встречаются для добрых дел – в сентябре это была очистка лесной зоны от мусора. В этот раз собираются посадить кедровую аллею у татарского театра «Нур». Организаторы экологических акций нацелены на одновременное внесение своего вклада в благоустройство города и помощь детям с синдромом Дауна, которые адаптируются в обществе, становятся более самостоятельными и социально активными.

Программа:

В 9:30 перед театром соберутся взрослые с необходимыми для посадки инструментами. Взрослым расскажут про особенности детишек с синдромом Дауна. В10:00 подъедут дети. Взрослые "выберут" себе друга-ребенка из присутствующих ребят, с которым будут общаться и сажать деревья, а может и поддерживать связь еще какое-то время. Торжественная часть начнется в 10:30. И уже с 11:30 до 12:30 взрослые вместе с детьми будут сажать деревья. По окончании акции в фойе театра "Нур" детей будут ждать игры с аниматором и горячий чай.