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В Уфе ищут артистов для благотворительного концерта// 26.10.2016
Вырученные средства пойдут на лечение 6-летней Елизаветы.
Фото: Благотворительный фонд "Наши дети"
Благотворительный фонд "Наши дети" планирует организовать благотворительный концерт в помощь 6-летней Елизаветы Ширяевой. Девочке поставлен редкий диагноз: артрогрипоз (поражение связочного аппарата суставов) и вывих левого бедра. Скоро Лизе предстоит операция, после чего необходима долгая реабилитация в "НИДОИ им. Турнера". Необходимая сумма 108 690 рублей.
Для того чтобы ускорить сбор средств, 20 ноября с 15:00 до 17:00 в торговом центре "Башкирия Лайфстаил" планируется концерт. Сейчас организаторы ищут музыкантов, артистов, танцоров, которые смогут выступить без гонорара. Цена входного билета планируется на уровне 300 рублей, все вырученные средства будут направлены в Фонд по адресной программе лечения ребенка. Сейчас на предложение уже отозвались: Национальный симфонический оркестр РБ, Башкирская Государственная Филармония им. Х.Ахметова, Булат Аминов (Bulat Aminov).
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