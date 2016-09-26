В Уфу приехали «Легенды Африки»

Гвоздь цирковой программы – четыре белых льва, которых осталось всего около 300 особей в мире

Цирк для многих – это некое мистическое место, куда мы отправляемся, чтобы увидеть воочию наши детские фантазии. И покупая билет на новое представление, мы заранее находимся в предвкушение новой сказки.

В минувшую пятницу в уфимском цирке состоялась первое из нескольких десятков московское шоу «Легенды Африки». Дети, которые в большинстве своем заполнили места, ждали начало представления, некоторые уже нетерпеливо хлопали. Погасли огни и шоу началось. С самого начала спектакля ты погружаешься в атмосферу цирка конца 19 – начала 20 века. Артисты предстают в образе и костюмах эпохи царской России, все это завораживает и удивляет. Сама программа смотрится, как единое целое, где у каждого свои роли. Бурю аплодисментов срывают эквилибристы на першах, которые исполняют трюки на 5 метровой высоте без страховки. Молодые цирковые артисты под куполом арены творят чудеса и когда их раскручивают на першах, и они совершают бешеные обороты, ты поневоле начинаешь думать, что цирковые – это особая каста и такие трюки даны не каждому. Связующим звеном между всеми номерами выступает Виолетта Барон, костюмерша пробует себя в роли цирковой артистки и похоже у нее это получается. После выступления с забавными пони ее принимают в труппу. Детям в этом цирковом спектакле нравится все, собачки, которые умело выполняют балетные па, дрессированные кошки, конь, пришедший к зрителям как из сказки. Особого упоминания требует клоунское трио «Micos» с их печальными образами. Эти клоуны смешат непринужденно, их юмор тонок и элегантен. В каждом номере мы наблюдали пародию, эксцентрику и пантомиму. Наступает традиционный антракт, дети и родители спешат сфотографироваться на память с героями циркового представления, купить сладости и игрушки и все ждут главного номера.

Прозвучали все три звонка и на цирковой арене, огороженной сеткой, появляется неповторимая и великолепная укротительница Надежда Сквирская. А вслед за ней под аплодисменты зрителей ее подопечные – львы. Правда, назвать их подопечными трудно. Царь зверей, всегда им остается и несколько раз у зрителей душа уходила в пятки, когда львы пытались показать свой норов. Но Надежда Сквирская знает их с детства и на наших глазах превращает опасных хищников в ручных котят, послушно слушающих все ее команды и выполняющих все трюки.

Ну и конечно гвоздь всей программы – четыре белых льва. Всего их в мире насчитывается только около 300 особей, и таких артистов нет ни в одном цирке мира. Два часа циркового спектакля пролетают очень быстро.

И моя дочь, уже на выходе делится кратко своими впечатлениями: «Это было круто, львы просто завораживают, клоуны странные, но смешные, надо будет подружкам рассказать, чтобы они обязательно пришли на это шоу»

А я в свою очередь порекомендую родителям купить билеты, и сводит своих детей на яркое шоу «Легенды Африки». Яркие впечатления от представления цирка вам будут обеспечены. Труппа пробудет в Уфе до 16 октября.