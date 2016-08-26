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Московский адвокат возьмёт на контроль несколько башкирских «висяков»// 26.08.2016
Александр Трещёв находясь в Уфе дал старт федеральной программе и акцентировал внимание на резонансном уфимском деле.
Накануне Уфу посетил, наверное, самый известный адвокат в России – Александр Трещёв. В ходе общения собравшимися жителями региона, пришедшими спросить совета у гуру юриспруденции, Трёщёв анонсировал старт федеральной программы «Территория закона». Суть проекта в том, что ведущие российские юристы будут следить за расследованиями резонансных дел. По словам юриста, в Башкирии в первую очередь будет проверено дело бизнесмена Комлёва, который неоднократно заявлял о рейдерском захвате его бизнеса, произошедшем ещё в 2009 году.
- Мы взяли на контроль это дело, привлечены, в том числе и спецслужбы, которые наведут порядок там, где его нет, - заявил Трещёв журналистам.
- Я говорю об этом открыто, чтобы вы знали, и через какое-то время увидели реальный результат, – добавил Трещёв.
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