Уфа увидела фантастический блокбастер о любви

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

В Уфе сегодня стартовал показ фильма Федора Бондарчука.

Фильм «Притяжение» изначально считался самым таинственным проектом года. Трейлер, который бесконечно крутился на федеральных телеканалах, лишь слегка приоткрывал тайны картины Федора Бондарчука. Единственное, что мы смогли узнать из трейлера - на московский район Чертаново падает инопланетный объект, унося сотни жизней, военные окружают периметр и бездействуют, и тогда подростки и другие жители района решают взять ситуацию в свои руки.

Предпремьерный показ картины прошел вчера, 25 января, в кинотеатре «Искра IMAX». Перед показом киноманов ждала развлекательная программа с розыгрышами призов. Первые 300 зрителей, которым достались приглашения от организаторов показа, получили заряд отличного настроения и сухой паек на случай нашествия инопланетян. В нем можно были найти спички, плавленый сыр «Орбита», два пакета чая, соленую соломку и сладкие вафли. Один день с этим набором в случае падения НЛО, наверное, можно протянуть.

Но вернемся к самому фильму. Он оставляет двоякое впечатление. Образы военных и особенно военного коменданта Москвы (актер Олег Меньшиков) получились слишком прямолинейными. Герой Меньшикова суров, жесток даже, старается соответствовать образу. Но органичности нет. Видно, что человек он — сугубо штатский. Порадовало, как показали в фильме министерство обороны, которое предстает высокотехнологичной структурой.

Но главные герои фильма Бондарчука – это не военные, а подростки, которые живут в Чертаново. Девушка Юля в исполнении Ирины Старшенбаум учится в обычной московской школе, скучает на уроках, по утрам выгуливает любимого пса и конфликтует с отцом, которого играет уже упомянутый Олег Меньшиков. Молодая звезда российский сериалов Александр Петров играет возлюбленного Юли, он первый парень на районе. По сюжету фильма все меняется после падения НЛО на окраины Чертаново. Погибают люди, и вполне кажется справедливым желание мести со стороны землян.

Но режиссер картины старается затронуть более глубинные философские темы через образ инопланетянина (его играет еще один молодой актер Риналь Мухаметов), который в отличие от голливудских фантастических блокбастеров предстает не как монстр, а вполне себе человек. Федор Бондарчук показал и предательство, превращающее человека в абсолютно неадекватное существо, и стадные инстинкты общества, и нежелание людей относиться со снисхождением к тому, кто от них отличается.

Режиссер задает самый главный вопрос: кто в действительности самые опасные существа во Вселенной: цивилизованные чужаки-пришельцы или люди, готовые убивать всё живое, включая друг друга? Каждый, кто решит сходить на «Притяжение», сможет найти для себя нужные элементы современнего блокбастера, спецэффекты, красивые кадры, прекрасные 3D-эффекты, юмор, который соприкасается с трагедией. Фильм будут смотреть, обсуждать, критиковать за явные противоречия здравому смыслу, и надеюсь, не пожалеют о потраченном времени и деньгах.



