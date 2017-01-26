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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе придумали, как легко переносить записи из блокнота в планшет// 26.01.2017
Инновационная технология позволяет делать это автоматически.
Молодые инноваторы Уфы разработали уникальную технологию CleverPad, сообщает "Общественная электронная газета". Она предполагает автоматический перенос обычных записей в бумажном ежедневнике на смартфон или компьютер.
На сегодня готов рабочий прототип, дорабатывается конечная версия мобильного приложения. Подана заявка на патент.
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