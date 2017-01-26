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В Уфе придумали, как легко переносить записи из блокнота в планшет

Наталья КУЗНЕЦОВА // 26.01.2017
Инновационная технология позволяет делать это автоматически.

Молодые инноваторы Уфы разработали уникальную технологию CleverPad, сообщает "Общественная электронная газета". Она предполагает автоматический перенос обычных записей в бумажном ежедневнике на смартфон или компьютер. 
— Вы как обычно пишете ручкой на бумаге. И все это автоматически появляется в мобильнике или в компьютере, — рассказывает выпускник БашГУ, предприниматель Салават Сулейманов. — Есть специальная прищепка-позиционер, которая крепится на блокнот или лист бумаги. Пользователь запускает наше приложение, берет специальную ручку (ее движения считываются позиционером), и начинает писать — например, планировать свой день. То, что вы пишете, сразу же отражается в мобильном приложении. Предположим, что вы создали следующий список: 8.00 — тренировка, 12.00 — встреча, 18.00 — забрать ребенка из садика. Эти записи сразу же переносятся в телефон. Если вы обвели кружком тот или иной пункт — приложение тут же автоматически сформирует электронное напоминание. Приложение также может отправлять сообщения, написанные вами от руки и выполнять другие функции.

На сегодня готов рабочий прототип, дорабатывается конечная версия мобильного приложения. Подана заявка на патент.

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