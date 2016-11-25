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В Башкирии появится 8 бесплатных спортивных площадок с тренажерами в стиле ГТО// 25.11.2016
Работать площадки будут круглый год.
Рядом с торговым центром «Башкирия» началось строительство первой из восьми спортивных площадок ГТО - «Готов к труду и обороне». Уже начали монтироваться уличные тренажеры. Скоро такие площадки будут в в Благовещенске, Стерлитамаке, Салавате, Ишимбае, Сибае, Нефтекамске и Агидели.
На каждой площадке будут крыша и система освещения. Работать они будут бесплатно круглый год. Состоять спортивная площадка будет из 15-20 уличных тренажеров с изменяемым весом нагрузки. Спортплощадки станут местом проведения соревнований.
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