В Башкирии появится 8 бесплатных спортивных площадок с тренажерами в стиле ГТО

Злата ЗУКОВИЧ

Работать площадки будут круглый год.

Рядом с торговым центром «Башкирия» началось строительство первой из восьми спортивных площадок ГТО - «Готов к труду и обороне». Уже начали монтироваться уличные тренажеры. Скоро такие площадки будут в в Благовещенске, Стерлитамаке, Салавате, Ишимбае, Сибае, Нефтекамске и Агидели.

На каждой площадке будут крыша и система освещения. Работать они будут бесплатно круглый год. Состоять спортивная площадка будет из 15-20 уличных тренажеров с изменяемым весом нагрузки. Спортплощадки станут местом проведения соревнований.