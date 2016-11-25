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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

В Уфе установили еще две новогодние елки

Злата ЗУКОВИЧ // 25.11.2016
Скоро елки появятся во всех районах города.

Одну 30-метровую елку установили на площади Ленина - зеленую красавицу привезли из Благовещенского района и вот-вот начнут украшать. Другую елку, 25 метров, установили на площади перед Дворцом спорта. Ее также украсят в ближайшее время. Как сообщили в пресс-службе администрации города, совсем скоро праздничные новогодние елки появятся во всех районах Уфы.

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