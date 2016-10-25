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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

Подведены итоги первого всероссийского фестиваля сэсэнов в Башкирии

Злата ЗУКОВИЧ // 25.10.2016
Победителем стал уроженец Гафурийского района.

Фото: министерство культуры РБ

Определены победители двухдневного фестиваля сказителей «Халык сэсэны», который прошел 23 и 24 октября в Шаляпинском зале УГАИ и в Молодежном театре Уфы. Главный приз достался сэсэну из Гафурийского района Илгаму Байбулдину.

 Как сообщили в пресс-службе министерства культуры республики, лауреатами фестиваля стали Батр Манджиев (Калмыкия), Аясмаа Тулуш (Кемеровская область), Доолотбек Сыдыков (Кыргызстан), Зоя Стрекаловская (Якутия), Софья Брусникина (г.Архангельск), Алибей Романов (Дагестан), Розалия Султангареева (г.Уфа), Асия Гайнуллина (г.Сибай).

Среди дипломантов этно-группы и другие сказители из разных уголков России от Алтая и Хакасии до Казахстана и Башкирии. Этно-проект «Зайнетдин», этно-группы «Йатаган», «Алпамыша» и другие украшали фестиваль своими выступлениями. Фестиваль дал возможность познакомиться с многонациональной культурой и традициями народов России и зарубежных стран.

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