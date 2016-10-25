В Уфе на месте парка Калинина может появиться парк искусств

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Мэрия Уфы дала разрешение на разработку проекта реконструкции.

ООО «Дом искусств» получило разрешение на разработку проекта планирования и межевания парка имени Калинина. Постановление опубликовано на сайте столичной администрации.

Под парк искусств, автором проекта которого является директор центра современного искусства «Облака» Валериан Гагин (он же руководит ООО «Дом искусств»), выделяется площадь в 56 гектаров Она ограничена продолжением улицы Российской, Цветочной, Адмирала Макарова и Трамвайной в Калининском районе города.

Парк Калинина, по сути, давно не является местом отдыха. Он основан в 1961 году. В настоящее время эта территория представляет собой неухоженный лесной массив, через который пролегает аллея. Больше здесь ничего нет. На его месте авторы проекта предлагают создать парк искусств с газонами, скамейками, летней сценой и катком и Домом музыки.