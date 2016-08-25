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В Башкирии нашли пресноводных медуз// 25.08.2016
Эту находку, по словам эксперта, можно назвать сенсационной.
Фото: commons.wikimedia.org
Пресноводных медуз нашли в Башкирии в озере Старица, которое находится между Салаватом и Стерлитамаком. Как сообщает ИА «Башинформ», директор Института экологической экспертизы и биоинформационных технологий Виктор Валуев обнаружил в озере тысячи прозрачных медуз размером один-два сантиметра в диаметре. Виктор Валуев подчеркнул, что находку вполне можно назвать сенсационной.
На данный момент неизвестно, каким образом в пойме Белой оказались медузы. Есть предположение, что они на протяжении долгого времени жили в изолированной емкости под землей неподалеку от шиханов, а потом, когда стали разрабатывать карьеры для добычи известняка, эта емкость открылась, и медузы продолжили существование уже на поверхности земли.
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