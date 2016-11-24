Inkazan стал победителем всероссийского конкурса «МедиаТЭК-2016»

23.11.2016

В Ивановской области отметили 100-летие Михаила Дудина, друга Мустая Карима Михаил Дудин приезжал в гости к Мустаю, а также переводил на русский язык его стихи

21.11.2016

Два уфимских жилых комплекса получили награды конкурса на лучший инновационный проект Финал всероссийского конкурса Национального объединения изыскателей и проектировщиков стал счастливым для двух уфимских жилых комплексов.

20.11.2016

Архитектор из Нидерландов призвал Хамитова сохранять исторические объекты в Уфе Он отметил, что никто не поедет из Москвы, Санкт-Петербурга или Владивостока в Уфу, чтобы увидеть то, что они могут увидеть и в своих городах.

18.11.2016

Национальный симфонический оркестр Башкирии изменил свой бренд Концепция нового стиля объединяет национальные мотивы, орнаменты и символ ноты.

18.11.2016

В Уфе музей Боевой славы проведет фестиваль мультфильмов 25 ноября Республиканский музей Боевой Славы откроет свои двери для любителей анимации.

18.11.2016

Как сэкономить на предновогодних акциях Квартира за 1 млн 550 тыс рублей - это возможно в Уфе.