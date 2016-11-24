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Inkazan стал победителем всероссийского конкурса «МедиаТЭК-2016»// 24.11.2016
Победителей выбирали в ходе открытого интернет-голосования.
СМИ, входящее в медиахолдинг «Фест медиа Инвест» Inkazan стало победителем во втором всероссийском конкурсе средств массовой информации, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК-2016». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков возглавил экспертный совет конкурса.
Редакция Inkazan в номинации «Современное производство и развитие ТЭК» среди федеральных СМИ заняла третье место.
В этом году в конкурсе было более 350 участников из 60 регионов России. Inkazan участие в конкурсе принимали впервые и получили диплом за профессиональное освещение деятельности компаний и органов власти в области развития ТЭК и внедрения новых технологий.
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