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Уфимцам доступны квартиры с видом на Белую за 1 млн 550 тыс руб.// 24.11.2016
Жилье строится в перспективном уфимском районе Кузнецовский затон.
Устали от унылого вида из окон квартиры? Роскошная природа в любое время года и живописный вид на реку из каждой квартиры – вот отличная альтернатива городскому пейзажу. А добавьте сюда еще и более чем доступную цену – 1 млн 550 тыс рублей.
Именно такое жилье с уникальными видовыми характеристиками строится сегодня в одном из наиболее перспективных и экологичных районов Уфы – Кузнецовском затоне. О развитии данного микрорайона шла речь на прошедшей накануне в Уфе пресс-конференции с участием представителей госкомитета РБ по строительству и архитектуре, администрации города, уфимского городского агентства ипотечного кредитования и ключевого застройщика Кузнецовского затона – Группы Компаний «Госстрой». На публичных слушаниях уфимцы одобрили проект застройки данного микрорайона.
Именно здесь, в пяти минутах езды от центра города, ГК «Госстрой» строит жилой комплекс комфорт-класса «Белая река». Белая отделка квартир, высокотехнологичные фасады, собственная котельная, позволяющая экономить на содержании квартиры, скоростные бесшумные лифты, парковка, охрана, собственная котельная, а также благоустроенная придомовая территория с детскими площадками и ландшафтным парком – все эти преимущества ждут будущих счастливых новосёлов «Белой реки».
Купить квартиру в «Белой реке» можно как по специальной программе «Горожанин» уфимского городского агентства ипотечного кредитования со ставкой от 8,5% годовых, так и по выгодным программам ГК «Госстрой» – ипотеке без первого взноса и программе «трейд-ин».
Подробную информацию о ЖК «Белая река» узнавайте на сайте http://dombelayareka.ru/,
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