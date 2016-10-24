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В Уфе в начале ноября пройдет «Малый Нуреевский» фестиваль

Ольга КОРЗИК // 24.10.2016
Мероприятие пройдет с 1 по 3 ноября.

Фото: http://welcome2kazan.ru

В Уфе  с 1 по 3 ноября пройдет II Международный фестиваль хореографических училищ (колледжей) «Малый Нуреевский», сообщает пресс-служба министерства культуры республики. Этот форум пройдет в республике второй раз. В столицу Башкирии съедутся звезды мирового балета – учащиеся хореографических училищ России, а также танцовщики из Грузии, Казахстана, Латвии.

Программа предусматривает мастер-классы ведущих преподавателей Москвы, Санкт-Петербурга, Перми и Новосибирска, круглый стол под председательством известного в балетном мире критика, главного редактора журнала «Балет», кандидата философских наук Валерии Иосифовны Уральской,  встречи с выдающимися выпускниками БХК им. Р.Нуреева и многое другое.

2 ноября на сцене Башкирского театра оперы и балета уфимские зрители и гости фестиваля увидят уже полюбившийся балет «Водная красавица» в исполнении воспитанников Башкирской балетной школы.

3 ноября ценители балета увидят Гала-концерт фестиваля «Малый Нуреевский», где юные танцовщики из разных стран и городов представят свои школы и покажут свои достижения. Большой праздник танца даст возможность окунуться в атмосферу творчества, откроет новые имена юных дарований, оставит яркие и незабываемые впечатления.

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