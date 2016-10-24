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В Уфе состоится премьера балета «Легенда о любви» постановки Григоровича// 24.10.2016
Это будет вторая премьера театра опера и балета в новом сезоне.
Фото: biletexpress.ru
В эти выходные, 29-го и 30-го октября в Башкирском театре оперы и балета состоится вторая премьера. Поклонники искусства смогут посмотреть постановку «Легенда о любви» Арифа Меликова. Ее хореографом-постановщиком стал выдающийся балетмейстер Юрий Григорович.
За 55 лет своего существования «Легенда» была поставлена много раз разными балетмейстерами в России и за рубежом. Уфимская премьера – двенадцатая по счету.
Действие происходит на Древнем Востоке. Ради спасения сестры Ширин, умирающей от тяжёлой болезни, царица Мехмене Бану жертвует своей красотой. Ширин выздоравливает. Через некоторое время обе сестры влюбляются в придворного художника Ферхада. Он отдаёт своё сердце Ширин и тайно бежит с ней из дворца. В гневе Мехмене Бану приказывает Ферхаду пробить скалу и открыть источник воды: только так он сможет получить Ширин в жёны. Ширин умоляет сестру о прощении, и царица смягчается. Сёстры идут в горы за Ферхадом, но тот, видя страдания жаждущего народа, решает остаться и добыть воду из скалы.
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