Уфимцы смогут сэкономить на покупке жилья и получить паркинг в подарок

Группа компаний «Жилстроинвест» проведёт день открытых дверей.

Жители Уфы смогут купить недвижимость с приятной скидкой и получить при этом паркинг в подарок. Помимо этого, на самой презентабельной выставочной площадке в Уфе - Конгресс-холле - будет возможность получить консультации от застройщика и банковских специалистов. Всё это для своих клиентов готовит группа компаний «Жилстроинвест» 29 ноября.

– В рамках дня открытых дверей ГК «Жилстройинвест» будут действовать скидки на квартиры в небоскрёбе «Четыре сезона» Idel Tower, также состоится презентация нашего нового объекта комфорт-класса «Тихая роща 2» (первая и вторая очередь), в котором также можно забронировать жилье со скидкой, – говорит представитель застройщика Иван Зорин. – Более того четырём счастливчикам, которые приобрели наши квартиры, мы подарим паркинги.

В программе: консультации специалистов по ипотеке ведущих банков страны, интересные строительные мастер-классы для детей и взрослых, детская анимация, фотосессии.

День открытых дверей состоится:

* 29 октября, суббота

* Конгресс-Холл (ул. Заки Валиди, 2)

* с 12.00 до 20.00