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Уфимцы смогут сэкономить на покупке жилья и получить паркинг в подарок// 24.10.2016
Группа компаний «Жилстроинвест» проведёт день открытых дверей.
Жители Уфы смогут купить недвижимость с приятной скидкой и получить при этом паркинг в подарок. Помимо этого, на самой презентабельной выставочной площадке в Уфе - Конгресс-холле - будет возможность получить консультации от застройщика и банковских специалистов. Всё это для своих клиентов готовит группа компаний «Жилстроинвест» 29 ноября.
– В рамках дня открытых дверей ГК «Жилстройинвест» будут действовать скидки на квартиры в небоскрёбе «Четыре сезона» Idel Tower, также состоится презентация нашего нового объекта комфорт-класса «Тихая роща 2» (первая и вторая очередь), в котором также можно забронировать жилье со скидкой, – говорит представитель застройщика Иван Зорин. – Более того четырём счастливчикам, которые приобрели наши квартиры, мы подарим паркинги.
В программе: консультации специалистов по ипотеке ведущих банков страны, интересные строительные мастер-классы для детей и взрослых, детская анимация, фотосессии.
День открытых дверей состоится:
* 29 октября, суббота
* Конгресс-Холл (ул. Заки Валиди, 2)
* с 12.00 до 20.00
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