|
24 октября, понедельник
|
НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Russian DanceAwards– 2016 собрал лучших танцоров Уфы и республики// 24.10.2016
23 октября в ГКЗ «Башкортостан» назвали имена лауреатов Первой танцевальной премии
Фото: Лилия Муратова
Накануне в государственном концертном зале «Башкортостан» были определены победители Первой танцевальной премии «Russian Dance Awards – 2016». Конкурс объединил мастеров различных танцевальных направлений: от плясовых народных до танцев в стилеJazz-Funkи Go-Go. Финал свел на одной сцене лучшие детские и взрослые танцевальные коллективы города и республики.
Для участия в конкурсе было подано более 200 заявок. По итогам интернет-голосования в финал прошли 53 танцевальных номера.
Победителем в номинации «Лучший танцевальный коллектив (взрослые)» стала танцевальная группа «BLOSSOM» (приз – 30 000 рублей). Эта же группа выиграла и в номинации «Лучший танцевальный клип» (приз – 5 000 рублей). В номинация ««Лучший танцевальный коллектив (дети)» победу одержала студия танцев «Созвездие» (приз – 20 000 рублей). Лучшим танцевальным дуэтом, по мнению судей, стали Анна Мулюкова и Самира Сулейманова (приз – 10 000 рублей).
В перспективе Танцевальную премию «Russian Dance Awards» организаторы планируют сделать всероссийской, и уже в следующем году привлекут к участию девять крупных городов, среди которых Самара, Казань, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Новосибирск и другие. Финал конкурса пройдет в Москве.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
24.10.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Уфимцы смогут сэкономить на покупке жилья и получить паркинг в подарок
24.10.2016 // СЕГО ДНЯ
Странная проверка ЦИК: В Уфе отказались показать видео с выборов
24.10.2016 // ПЕРСОНА
Валерий Шарипов: Башкирия для инвесторов всегда была дойной коровой
24.10.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Уфа будет участвовать в проекте «Прогрессоры-24»
24.10.2016 // ПУЛЬС
Бюджет Башкирии на 1 октября исполнен с превышением на 5 процентов
23.10.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Фильм о Сергее Михалёве стал призёром фестиваля спортивного кино
5-Я КОЛОНКА
Писатель, кинодраматург, член Союза писателей и кинематографистов РФ Зухра Буракаева простилась с Виталием Мухаметзяновым.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте