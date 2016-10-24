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Russian DanceAwards– 2016 собрал лучших танцоров Уфы и республики

Лилия МУРАТОВА // 24.10.2016
23 октября в ГКЗ «Башкортостан» назвали имена лауреатов Первой танцевальной премии

Фото: Лилия Муратова

Накануне в государственном концертном зале «Башкортостан» были определены победители Первой танцевальной премии «Russian Dance Awards – 2016». Конкурс объединил мастеров различных танцевальных направлений: от плясовых народных до танцев в стилеJazz-Funkи Go-Go. Финал  свел на одной сцене лучшие детские и взрослые танцевальные коллективы города и республики.

Для участия в конкурсе было подано более 200 заявок. По итогам интернет-голосования в финал прошли 53 танцевальных номера.

 Победителем в номинации «Лучший танцевальный коллектив (взрослые)» стала танцевальная группа «BLOSSOM» (приз – 30 000 рублей). Эта же группа выиграла и в номинации «Лучший танцевальный клип» (приз – 5 000 рублей). В номинация ««Лучший танцевальный коллектив (дети)» победу одержала студия танцев «Созвездие» (приз – 20 000 рублей). Лучшим танцевальным дуэтом, по мнению судей, стали Анна Мулюкова и Самира Сулейманова  (приз – 10 000 рублей).

- В республике проводится большое количество различных танцевальных фестивалей и конкурсов, но практически все они направлены на оценку исполнительской техники. Мы же хотели представить яркое и красочное шоу, ведь мастера танца достойны внимания СМИ и общественности, - прокомментировал основатель RDA 2016, руководитель портала GoDance.TV Артем Боев.

В перспективе Танцевальную премию «Russian Dance Awards» организаторы планируют сделать всероссийской, и уже в следующем году привлекут к участию девять крупных городов, среди которых Самара, Казань, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Новосибирск и другие. Финал конкурса пройдет в Москве.

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