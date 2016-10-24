Старую Уфу решили сохранить в фотографиях

Наталья КУЗНЕЦОВА

Администрация Уфы сообщила об издании альбома исторических фотографий.

Вышел в свет альбом исторических фотографий «Старая Уфа», сообщает пресс-служба администрации города. Презентация издания состоится 27 октября в Национальном музее РБ.

Как уточнили в пресс-службе, в альбом вошли 244 фотографии, охватывающие период с начала 50-х до начала 90-х годов прошлого века. Это и лица, городские пейзажи, и события.

- Издание является продолжением серии фотовыставок об истории города, - пояснили в пресс-службе. - Большинство снимков – из личных архивов горожан. Альбом выпущен тиражом в две тысячи экземпляров, каждая из книг имеет свой номер, что относит издание к разряду коллекционных. Кроме того, составители поясняют, что переиздания данного альбома не будет.