В Уфе появится новое место для прогулок

Константин КЛИМОВ

В Уфе облагородят улицу Революционную.

На ремонт пешеходной зоны по улице Революционной в Уфе потратят 10,5 млн рублей. Правда, реконструкции подвергнется не вся улица, а лишь её часть в промежутке между улицей Ленина и Цурюпы. В планах администрации города разбить небольшой сквер, в котором будут установлены скамейки, высажены деревья, и выложен элитный газон.

В конкурсной документации, опубликованной на сайте госзакупок, говорится, что работы по обустройству должны быть закончены к 1 октября следующего года.