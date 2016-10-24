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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе появится новое место для прогулок// 24.10.2016
В Уфе облагородят улицу Революционную.
На ремонт пешеходной зоны по улице Революционной в Уфе потратят 10,5 млн рублей. Правда, реконструкции подвергнется не вся улица, а лишь её часть в промежутке между улицей Ленина и Цурюпы. В планах администрации города разбить небольшой сквер, в котором будут установлены скамейки, высажены деревья, и выложен элитный газон.
В конкурсной документации, опубликованной на сайте госзакупок, говорится, что работы по обустройству должны быть закончены к 1 октября следующего года.
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