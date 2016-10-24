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Уфа будет участвовать в проекте «Прогрессоры-24»

Разиф АБДУЛЛИН // 24.10.2016
Цель проекта – показать, что в стране есть не только «дураки и дороги».

Журнал «Русский репортер» решил организовать 25 ноября всероссийский медиапроект «Прогрессоры-24». В течение суток журналисты со всей страны будут рассказывать о прогрессорах.

 - Цель проекта «Прогрессоры-24»: показать всем, что Россия — это не только «дураки и дороги», но и настоящие люди, которые делают настоящие дела, - рассказал Медиакорсети куратор проекта в Уфе Никита Зимин. - Прогрессор для нас — это герой нашего времени; человек, который активно меняют жизнь вокруг себя. Будь то волонтер, активист общественного движения, организатор социальных инициатив, основатель благотворительного фонда, социально ответственный предприниматель.

В сентябре участники  Медиаполигона, ставшего уже традиционным проекта журнала «Русский репортер», уже рассказывали о прогрессорах в отдельно взятом городе Ростов-на-дону.

- Теперь мы хотим найти прогрессоров по всей стране, познакомить их друг с другом и — с обществом, - поделилась один из организаторов нового проекта Наталья Кузнецова. - Потому что вместе можно сделать намного больше. Мы настроены организовать локальные штаб-редакции проекта по всей России: от Калининграда до Владивостока. Приглашаем принять участие в проекте всех, кому близка и понятна наша тема, а также интересно поработать в формате тотальной журналистики.  

Через месяц организаторы проекта надеятся собрать более тысячи историй про героев нашего времени, и лучшие истории будут опубликованы 25 ноября в течение суток в формате тотальной журналистики.

В Уфе уже появились первые желающие принять участие в этом проекте. Заявки нужно подать до 15 ноября. В проекте можно принять участие по-разному: как журналист, как организатор и как герой истории, прогрессор. Для каждой категории надо заполнить анкету (по ссылкам выше).

Редакция информагентства «Медиакорсеть» также решила участвовать в проекте. Свои истории или контакты людей, кого вы считаете прогрессорами, людьми, меняющими жизнь вокруг себя к лучшему – вы можете сообщить на наш электронный адрес ([email protected]) или по редакционному телефону – (347) – 287-28-06. Можете также вступить в уфимскую группу проекта Вконтакте.

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