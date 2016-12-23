В Уфе пройдет инклюзивный фестиваль «Добрая елка – 2017»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

На мероприятие приглашены около 2000 детей со всех районов Башкирии

Фото: БФ "Наше будущее"

26 декабря, в понедельник, на ВДНХ пройдет ежегодный республиканский инклюзивный фестиваль для детей и подростков "Добрая Елка-2017".

Он объединит более 2000 детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья и здоровых детей со всей республики.

- В этом году праздник пройдет уже в третий раз, с каждым годом всё больше желающих принять в нем участие. Главная цель нашего мероприятия — объединить на одной площадке детей с ограниченными возможностями и их здоровых сверстников, подарить им праздник, возможность общаться наравне друг с другом и веселиться», — рассказала организатор, директор Благотворительного фонда «Наше будущее» Гульнара Хамиева.

На протяжении всего мероприятия будут проводится съемки фильма «Параллельные миры»

Детей и гостей праздника ждет представление с обезьяной и петухом. Развлекать их будут живые статуи, аниматоры, ростовые куклы. Дети смогут посетить мобильный планетарий, студию аквагрима, различные новогодние мастер-классы, ожидаются шоу мыльных пузырей, настольные игры, фотосессии, конкурсы, флешмоб. С концертными номерама выступят заслуженный артист Татарстана и Башкортостана Айдар Галимов и братья Айдар и Алмаз Юнусовы, будет поздравление от комиков Stand Up. Всех присутствующих с Новым годом поздравят Дед Мороз со Снегурочкой и по традиции вручат всем приглашенным новогодние подарки.