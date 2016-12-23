|
23 декабря, пятница
|
НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Уфе пройдет инклюзивный фестиваль «Добрая елка – 2017»// 23.12.2016
На мероприятие приглашены около 2000 детей со всех районов Башкирии
Фото: БФ "Наше будущее"
26 декабря, в понедельник, на ВДНХ пройдет ежегодный республиканский инклюзивный фестиваль для детей и подростков "Добрая Елка-2017".
Он объединит более 2000 детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья и здоровых детей со всей республики.
На протяжении всего мероприятия будут проводится съемки фильма «Параллельные миры»
Детей и гостей праздника ждет представление с обезьяной и петухом. Развлекать их будут живые статуи, аниматоры, ростовые куклы. Дети смогут посетить мобильный планетарий, студию аквагрима, различные новогодние мастер-классы, ожидаются шоу мыльных пузырей, настольные игры, фотосессии, конкурсы, флешмоб. С концертными номерама выступят заслуженный артист Татарстана и Башкортостана Айдар Галимов и братья Айдар и Алмаз Юнусовы, будет поздравление от комиков Stand Up. Всех присутствующих с Новым годом поздравят Дед Мороз со Снегурочкой и по традиции вручат всем приглашенным новогодние подарки.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
23.12.2016 // ПУЛЬС
В Башкирии утвердили условия приватизации Башкирской содовой компании
23.12.2016 // СПОРТ
В России нет государственной системы допинга: Путин
23.12.2016 // ПОЛЕЗНО
Как защитить себя от гриппа?
23.12.2016 // ХРОНОГРАФ
Изменения в ПДД в 2017 году: что нас ждёт
23.12.2016 // ФОТОФАКТ
В Уфе прошла Столичная ёлка
23.12.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии 967 чиновников привлечены к ответственности за «кошмаринг» бизнеса
23.12.2016 // ПЕРСОНА
Михаил Закомалдин: К перевозкам детей нужно подходить ответственно
23.12.2016 // ХРОНОГРАФ
«Татфондбанк» решил обанкротить ресторанный комплекс в Уфе
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте