Жилье становится ещё доступнее

Успейте забронировать квартиру в одном из экологически чистых районов Уфы, в доме у парка.

Вдали от заводов и фабрик, от шумных магистралей и оживлённых улиц реализуется проект, который позволит многим уфимцам исполнить свою мечту жить в доме у парка. В преддверии нового года застройщик «Карат» приглашает жителей города начать новую жизнь в новом жилом комплексе. Микрорайон «Затон» обещает стать одним из самых привлекательных для покупки жилья районом. Благодаря открытию нового моста через Белую жители микрорайона навсегда забыли о пробках, а отсутствие производств притягивает всё больше и больше желающих купить жильё.

Одним из первых, кто начал строительство в Затоне, стал застройщик ООО «Карат». Уже, сегодня компания готова предложить вам купить квартиру в доме у парка, строительство которого началось ещё летом этого года, и совсем скоро завершится. 17-этажный дом на 128 квартир расположился в квартале, ограниченном улицами Ирендык, Шмидта и 2-ым Жуковским переулком. Квартиры в доме, как говорится «на любой вкус и кошелёк», а вокруг высотки расположится современный двор, с детскими площадками, зелёными газонами и беседками в тени деревьев. И цена вас приятно удивит:всего 45 тысяч за квадратный метр.

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