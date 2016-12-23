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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

Жилье становится ещё доступнее

// 23.12.2016
Успейте забронировать квартиру в одном из экологически чистых районов Уфы, в доме у парка.

Вдали от заводов и фабрик, от шумных магистралей и оживлённых улиц реализуется проект, который позволит многим уфимцам исполнить свою мечту жить в доме у парка. В преддверии нового года застройщик «Карат» приглашает жителей города начать новую жизнь в новом жилом комплексе. Микрорайон «Затон» обещает стать одним из самых привлекательных для покупки жилья районом. Благодаря открытию нового моста через Белую жители микрорайона навсегда забыли о пробках, а отсутствие производств притягивает всё больше и больше желающих купить жильё.

Одним из первых, кто начал строительство в Затоне, стал застройщик ООО «Карат». Уже, сегодня компания готова предложить вам купить квартиру в доме у парка, строительство которого началось ещё летом этого года, и совсем скоро завершится. 17-этажный дом на 128 квартир расположился в квартале, ограниченном улицами Ирендык, Шмидта и 2-ым Жуковским переулком. Квартиры в доме, как говорится «на любой вкус и кошелёк», а вокруг высотки расположится современный двор, с детскими площадками, зелёными газонами и беседками в тени деревьев. И цена вас приятно удивит:всего 45 тысяч за квадратный метр.

Не упустите возможность воспользоваться этим предложением и стать собственником квартиры прямо сейчас, ведь, как известно, на стадии строительства цены на квартиры гораздо ниже, чем при сдаче дома.

Если вы пока не накопили нужную вам сумму, то вы всегда можете воспользоваться ипотекой банков партнёров ВТБ и Сбербанк, переплата в которых одна из самых низких по России.

Более подробнее узнать о спецпредложениях и акциях можно по телефону 222-0-111.

 

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