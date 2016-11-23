В Ивановской области отметили 100-летие Михаила Дудина, друга Мустая Карима

Рустэм БАШКИРЦЕВ

Михаил Дудин приезжал в гости к Мустаю, а также переводил на русский язык его стихи

Фото: фото - из семейного архива Каримовых

В день рождения Михаила Дудина почитатели его таланта собрались у могилы поэта в селе Вязовском Ивановской области. В мероприятии участвовал внук Мустая Карима – Тимербулат Каримов.

- Для меня, для нашей семьи Михаил Александрович был не только большим поэтом, но и большим другом моего деда Народного поэта Башкортостана Мустая Карима. Михаил Дудин не раз бывал у нас дома. Их связывали творчество и дружба на всю жизнь, – рассказал Тимербулат Каримов. – Они познакомились на семинаре молодых писателей в 1947 году в Москве. Они оба – вчерашние солдаты, оба поэты.

Михаил Дудин много раз приезжал к Мустаю Кариму в его родную деревню и в Уфу. В то время Карим тяжело болел – у него были незажившие боевые раны, сидел осколок.

– Сострадание Михаила Дудина всегда было действенным, – передает слова Мустая Карима его внук и учредитель фонда имени народного поэта Башкортостана. - Он поехал в Кляшево, родной аул деда, чтобы там, где родились его стихи перевести их на русский язык. Он уже тогда хорошо знал, что стихи могут быть написаны где угодно – на войне, на чужбине, в неволе – но рождаются они только на земле поэта. Михаил Дудин своими приездами и переводами стихов Мустая Карима поддержал молодого поэта.

Первая книга Мустая Карима, на русском языке, которая называлась «Цветы на камне», вышла в свет в переводе Михаила Дудина.

– Как-то в один из приездов Михаил Дудин сказал: «До приезда сюда я закончил новую поэму. О войне, о нас. Там я очень вольно пересказал твое стихотворение про цветы, которые выросли на камне, - рассказал Каримов. - Дело не в стихотворении. Дело в другом. Не знаю, как ты примешь, мой главный герой Карим умирает. По нашему обычаю я хотел ввести в заблуждение смерть, которая охотилась за тобой. Герой умирает, а ты будешь жить. Мой дед после этого прожил долгую жизнь. Умер он в 85 лет. Все эти долгие годы Михаил Дудин и Мустай Карим оставались близкими по духу людьми, в их творчестве была своеобразная перекличка».



Стихотворение Мустая Карима в переводе М.Дудина.

Три дня подряд (1954).

…Тяжелый снег идет три дня.

Три дня подряд

Три дня подряд

И ноет рана у меня,

Три дня подряд,

Три дня подряд.



Тяжелый снег идет три дня

И ноет рана у меня

А с ней осколок заодно,

Он превратился в боль давно.



Его сырой рудой нашли

В глубинных залежах земли

Руду тяжелую купил,

«Король» , что ненависть копил.

Что в Руре мину отливал

А на Днепре в меня стрелял.



Горячей кровью налитой

Гремел рассвет. Потом затих.

И два осколка мины той

Попали в нас двоих.

Один в сержанте Фомине

(Лежит в могильной глубине)

Другой достался мне.

Двенадцать лет он жжет меня…

Тяжелый снег идет три дня.



Придет весна. Опять в снегу

Весной ручей заговорит,

Не стихнет ненависть врагу –

Ведь кровь металл не растворит.

А раны старые горят …

… И снег идет три дня подряд.