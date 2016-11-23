Уфимской школе присвоено имя Ивана Рыбалко

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Постановление подписано Премьер-министром республики

Премьер-министр правительства Башкирии Рустэм Марданов подписал постановление, согласно которому уфимской школе № 113 присвоено имя Героя Советского Союза Рыбалко Ивана Игнатьевича. С инициативой о присвоении высокого звания учебному заведению обратилась администрация г.Уфы.



Биографическая справка:



Рыбалко Иван Игнатьевич родился 25 мая 1925 года в д.Надеждино Мелеузовского района.

В 1942-1943 годах работал учеником токаря в Куюргазинской геологоразведывательной партии.

В феврале 1943 года был призван в армию и в этом же году ушел на фронт.

В ночь с 21 на 22 сентября 1943 года в числе первых форсировал р.Днепр и в бою за с.Зарубницы Черкасской области огнем уничтожил до 20 немецких солдат. В результате этого рота с малыми потерями овладела восточной окраиной села.

В 1944 году окончил курсы младших лейтенантов. В 1946 году был демобилизован.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом геройство и мужество рядовому Рыбалко И.И. было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1950 году окончил Башкирский кооперативный техникум.

В 1951 году был вновь призван в Советскую Армию, работал начальником 4-го отделения Уфимского объединённого райвоенкомата.

Скончался 26 апреля 2000 года в Уфе.

В Демском районе Уфы, в сквере имени 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, установлен бюст Герою Советского Союза Ивану Рыбалко, а его портрет как выпускника школы № 113, стенд с фотоснимками и документами, краткая биография хранятся в музее школы «Добрая память», который был открыт в 1986 году.

В феврале 2008 года на здании школы №113 открыта мемориальная доска.