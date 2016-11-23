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23 ноября, среда
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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Уфимской школе присвоено имя Ивана Рыбалко// 23.11.2016
Постановление подписано Премьер-министром республики
Премьер-министр правительства Башкирии Рустэм Марданов подписал постановление, согласно которому уфимской школе № 113 присвоено имя Героя Советского Союза Рыбалко Ивана Игнатьевича. С инициативой о присвоении высокого звания учебному заведению обратилась администрация г.Уфы.
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