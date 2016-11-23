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НАМ ЭТО НРАВИТСЯ

В Уфе объявлен очередной сбор гуманитарной помощи жителям ЛНР

Наталья КУЗНЕЦОВА // 23.11.2016
Принести вещи, деньги или продукты можно до середины декабря.

Башкирский cоюз dетеранов боевых действий начал очередной сбор гуманитарной помощи для жителей Луганской народной республики, сообщает пресс-служба администрации города. Он продлится с 21 октября по 16 декабря.

Все желающие могут передать нуждающимся:

- продукты питания: все виды круп, макаронных изделий, в том числе продукты быстрого приготовления, мука, сухари, печенье, сахар, мед (в пластмассовой таре) соль, сгущенное молоко, шоколадные конфеты, карамель, сосательные конфеты, чай (одноразовые упаковки и заварка), растворимый кофе, масло растительное, консервы мясные и рыбные (желательно ГОСТ) консервы каши + мясо. Обязательное условие приема: наличие целостности упаковки;

- строительные материалы, новые теплые вещи, одежда, спортивные принадлежности;

- детское питание, новогодние подарки, новогодние игрушки, канцтовары (тетради, книги, ручки, краски, кисточки, альбомы для рисования, скрепки и др.).

- финансовая помощь - с любого отделения Сбербанка России на номер расчетного счета - 40703810106000001057, ИНН 0274900042, БИК 048073601, кор.счет 30101810300000000601 с пометкой «Благотворительная помощь ЛНР».

Если нет возможности подойти в указанное место, можно связаться с председателем общественной организации Ражаповым Тимерьяном Ражаповичем и договориться на любое удобное время. Телефон - 8-917-405-00-64; электронная почта: [email protected].

 

 

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