В Уфе объявлен очередной сбор гуманитарной помощи жителям ЛНР

Наталья КУЗНЕЦОВА

Принести вещи, деньги или продукты можно до середины декабря.

Башкирский cоюз dетеранов боевых действий начал очередной сбор гуманитарной помощи для жителей Луганской народной республики, сообщает пресс-служба администрации города. Он продлится с 21 октября по 16 декабря.

Все желающие могут передать нуждающимся:

- продукты питания: все виды круп, макаронных изделий, в том числе продукты быстрого приготовления, мука, сухари, печенье, сахар, мед (в пластмассовой таре) соль, сгущенное молоко, шоколадные конфеты, карамель, сосательные конфеты, чай (одноразовые упаковки и заварка), растворимый кофе, масло растительное, консервы мясные и рыбные (желательно ГОСТ) консервы каши + мясо. Обязательное условие приема: наличие целостности упаковки;

- строительные материалы, новые теплые вещи, одежда, спортивные принадлежности;

- детское питание, новогодние подарки, новогодние игрушки, канцтовары (тетради, книги, ручки, краски, кисточки, альбомы для рисования, скрепки и др.).

- финансовая помощь - с любого отделения Сбербанка России на номер расчетного счета - 40703810106000001057, ИНН 0274900042, БИК 048073601, кор.счет 30101810300000000601 с пометкой «Благотворительная помощь ЛНР».

Если нет возможности подойти в указанное место, можно связаться с председателем общественной организации Ражаповым Тимерьяном Ражаповичем и договориться на любое удобное время. Телефон - 8-917-405-00-64; электронная почта: [email protected].

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