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Уфимская радиоведущая стала лучшей в стране// 23.10.2016
Статуэтку «Золотой микрофон» дали за «лёгкую подачу»
Фото: tv-rb.ru
Юлия Макарова автор и ведущая программы «Колесо истории» на радиостанции «Спутник ФМ» удостоена самой престижной награды в сфере радио. Жюри отметило "лёгкую подачу", благодаря которой слушатели познают историю.
- Награда «Золотой микрофон» - самая главная в сфере радио. В ней принимают участие со всей России, сотни работ были представлены на конкурсе. Особенно приятно было принимать награду из рук легендарного диктора Анны Николаевны Шатиловой, - поделилась радостью Юлия с корреспондентом БСТ, - Мы поздравляем всех наших радиослушателей! Я поздравляю не только весь коллектив радио «Спутник FМ», но и всех уфимцев, потому что программа «Колесо истории» о жизни Уфы и республики. Она основана на воспоминаниях самих уфимцев. Это наша общая победа! Ура!
Профессиональный конкурс «Радиомания» учреждён в 2002 Министерством связи России, и является самой престижной премией в области радио.
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