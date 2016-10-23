Уфимская радиоведущая стала лучшей в стране

Константин КЛИМОВ

Статуэтку «Золотой микрофон» дали за «лёгкую подачу»

Фото: tv-rb.ru

Юлия Макарова автор и ведущая программы «Колесо истории» на радиостанции «Спутник ФМ» удостоена самой престижной награды в сфере радио. Жюри отметило "лёгкую подачу", благодаря которой слушатели познают историю.

- Награда «Золотой микрофон» - самая главная в сфере радио. В ней принимают участие со всей России, сотни работ были представлены на конкурсе. Особенно приятно было принимать награду из рук легендарного диктора Анны Николаевны Шатиловой, - поделилась радостью Юлия с корреспондентом БСТ, - Мы поздравляем всех наших радиослушателей! Я поздравляю не только весь коллектив радио «Спутник FМ», но и всех уфимцев, потому что программа «Колесо истории» о жизни Уфы и республики. Она основана на воспоминаниях самих уфимцев. Это наша общая победа! Ура!

Профессиональный конкурс «Радиомания» учреждён в 2002 Министерством связи России, и является самой престижной премией в области радио.